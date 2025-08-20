Artiștii și compozitorii din România susțin că Guvernul le pune drepturile în pericol

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) i-a trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan prin care atrage atenția asupra unui proiect de ordonanță care amenință drepturile artiștilor și compozitorilor din România.

Semnatarii scrisorii vorbesc despre o operațiune fără precedent și un atac direct asupra drepturilor artiștilor și compozitorilor

„Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) face un apel public către Prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, și solicită oprirea proiectului de Ordonanță de Urgență inițiat de Ministerul Culturii pentru modificarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Reprezentanții artiștilor și compozitorilor avertizează că adoptarea acestei ordonanțe ar produce efecte negative majore”, scrie în scrisoarea publicată miercuri.

Reprezentanții artiștilor și compozitorilor mai susțin că au descoperit trei probleme majore legate de proiectul guvernamental.

„Problemele semnalate de CREDIDAM:

Încălcarea Constituției – Legea nr. 8/1996 este o lege organică și nu poate fi modificată prin ordonanță guvernamentală, conform jurisprudenței Curții Constituționale. România are termen până la 18 noiembrie 2025, stabilit de Comisia Europeană, pentru eventuale modificări realizate în condiții constituționale și transparente.

Prin această procedură, Guvernul ocolește dezbaterea parlamentară și încalcă principiul separării puterilor în stat. Desființarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și politizarea domeniului – Transformarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor într-o simplă direcție subordonată Ministerului Culturii nu reprezintă o reformă reală. Dimpotrivă, riscă să crească birocrația și să creeze premisele politizării prin numiri pe criterii de clientelă. Această schimbare nu înseamnă reformă, ci dimpotrivă: conduce la creșterea aparatului bugetar și creează premisele politizării, prin numirea unei clientele politice plătite din banii publici. Operațiune fără precedent: Atac direct asupra drepturilor artiștilor și compozitorilor – Structurile asociative care îi reprezintă pe acești titulari de drepturi de mai bine de 30 de ani, recunoscute la nivel european și internațional, care lucrează de ani de zile în interesul compozitorilor și artiștilor interpreți în relația cu posturile de radio și TV, operatorii de retransmitere prin cablu etc, sunt atacate în esența funcționalității lor. Prin activitatea noastră, nu numai că apărăm drepturile titularilor reprezentați, ci facem o operațiune de recuperare ale sumelor de bani de la utilizatori, de distribuire către aceștia a sumelor care li se cuvin, oprim la sursă și virăm la bugetul de stat TVA, impozite, CAS și CASS, în cadrul unei operațiuni extrem de complexe din punct de vedere juridic și economic”, transmite CREDIDAM.

Prin activitatea susținută desfășurată de aceste structuri asociative a fost virată la bugetul de stat în ultimii trei ani suma totală de 30.000.000 de euro, mai arată reprezentanții CREDIDAM care fac alte acuzații grave.

„Prin acest proiect normativ toxic și ostil, se dorește distrugerea instituțională a organizațiilor de gestiune colectivă și prejudicierea atât a artiștilor, cât și a statului român”, declară reprezentanții CREDIDAM.

Organizația solicită public oprirea proiectului de Ordonanță și își exprimă disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Culturii și Ministerul Finanțelor pentru îmbunătățirea cadrului legislativ actual.

Experții au pregătit deja un pachet de propuneri concrete, bazat pe o analiză a vulnerabilităților sistemului, precizează CREDIDAM.