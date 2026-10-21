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AUR a depus un proiect de lege pentru ca victimele violenței domestice să nu rămână fără locuință după partaj

AUR a depus o propunere legislativă prin care urmărește să protejeze victimele violenței domestice de riscul de a rămâne fără locuință.
AUR a depus un proiect de lege pentru ca victimele violenței domestice să nu rămână fără locuință după partaj
Departamentul Politic
21 oct. 2026, 14:16, Politic
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Niculina Stelea, senator AUR și unul dintre inițiatorii proiectului de lege, susține necesitatea modificării cadrului legislativ astfel încât accesul la locuințe sociale să fie menținut pentru victimele care nu beneficiază efectiv de o locuință pentru ele și copiii aflați în întreținere.

Proiectul urmărește eliminarea situațiilor în care victimele violenței domestice pot pierde accesul la o locuință socială ca urmare a finalizării procedurii de partaj, chiar dacă nu dispun de o alternativă locativă.

Inițiativa prevede că deținerea unei cote-părți dintr-un imobil sau înstrăinarea unei locuințe în cadrul partajului nu constituie motive de excludere automată, dacă persoana dovedește că nu beneficiază efectiv de folosința unei locuințe.

De asemenea, proiectul prevede menținerea contractelor de închiriere pentru locuințele sociale încheiate în beneficiul victimelor violenței domestice, chiar și după finalizarea partajului, atât timp cât acestea nu dispun de o alternativă locativă efectivă.

Prin această inițiativă, se urmărește ca acordarea și menținerea sprijinului locativ să țină cont de situația reală a victimelor, nu doar de existența unor drepturi patrimoniale pe hârtie, care nu le garantează accesul efectiv la o locuință sigură.

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