AUR cere interzicerea eșarfelor islamice în Parlamentul European

Delegația AUR din Parlamentul European, parte a Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), a semnat marți o scrisoare prin care solicită președintei Roberta Metsola interzicerea purtării eșarfelor islamice, cum sunt hijabul sau niqabul, în cadrul instituției.

Interdicția ar trebui să se aplice angajatelor instituției și salariatelor firmelor externe.

„Mă alătur acestei iniţiative în virtutea susţinerii valorilor europene fundamentale, cum ar fi democraţia şi egalitatea de gen. Sunt de părere că prin interzicerea acestor eşarfe cu simbol profund religios islamic am consolida imparţialitatea serviciului public în cadrul Uniunii Europene şi am transmite un mesaj puternic de sprijin pentru emanciparea femeilor care trăiesc sub opresiune islamică”, a explicat Adrian Axinia.

Eurodeputatul român a spus că Parlamentul European ar trebui să fie un exemplu de neutralitate pentru statele membre și pentru organizațiile internaționale atunci când vine vorba de egalitatea de gen.

În documentul adresat Robertei Metsola, reprezentanții ECR menționează că Franța și Belgia au adoptat măsuri asemănătoare.

Franța a impus o interdicție completă asupra însemnelor religioase islamice în instituțiile publice, iar Belgia a aplicat o restricție la nivel regional.