Buzoianu anunță reducerea drastică a chiriei la Apele Române: „Aproape jumătate după renegociere”

Ministra USR a Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că instituția „Apele Române” nu va mai plăti chiria de 54.000 de euro lunar pentru sediul central, aceasta fiind redusă aproape la jumătate, la 29.000 de euro, în urma renegocierii contractului de închiriere.

Potrivit ministrului, noul director al instituției, numit recent, a reușit să optimizeze spațiile folosite și să renegocieze contractul, reducând semnificativ cheltuielile.

„La același sediu, dar cu suprafețe mai mici și birouri mai puține, s-a reușit aproape înjumătățirea sumei plătite. A trebuit doar să vină cineva care să vadă concret cum stau lucrurile și să negocieze ferm pentru instituție o reprezentare corectă”, a declarat Diana Buzoianu.