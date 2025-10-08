AUR propune limitarea produselor marcă proprie în marile magazine la 20% din vânzări

Inițiatorii susțin că această măsură este necesară pentru a restabili echilibrul în piață și pentru a proteja producătorii români.

Limitarea produselor marcă proprie în marile magazine ar putea deveni lege

Potrivit inițiatorilor, piața de retail din România este „dominată de un număr restrâns de operatori economici de talie internațională” care promovează agresiv produsele sub marcă proprie, în detrimentul diversității și al producătorilor locali. Deși aceste produse oferă prețuri mai mici consumatorilor, proiectul de lege atrage atenția asupra efectelor negative pe termen lung, precum:

Dezechilibru în relațiile comerciale dintre retaileri și furnizori,

Dependența economică a producătorilor mici față de marii retaileri,

Practici neloiale, cum ar fi impunerea unor prețuri sub costul de producție,

Scăderea vizibilității produselor românești pe rafturi.

Ce prevede proiectul privind limitarea produselor marcă proprie în marile magazine

Concret, proiectul AUR prevede:

Limitarea cotei de vânzări realizate prin produse marcă proprie la maximum 20% din totalul vânzărilor pe fiecare grupă de produse;

Obligația comercianților de a raporta anual către Consiliul Concurenței structura vânzărilor;

Aplicarea de sancțiuni proporționale cu cifra de afaceri pentru nerespectarea prevederilor sau raportarea de informații false.

Consiliul Concurenței și ANPC au emis anterior rapoarte care semnalează „disfuncționalități” majore în piața de retail, confirmând practicile comerciale dezechilibrate și impactul negativ asupra producătorilor autohtoni.

Proiectul privind limitarea produselor marcă proprie în marile magazine, în dezbatere la Senat

Proiectul de lege a fost înregistrat oficial la Senat pe 3 octombrie și urmează să fie analizat în comisiile de specialitate, după obținerea tuturor avizelor necesare. Dacă va fi adoptat, legea ar putea schimba radical modul în care funcționează marile rețele comerciale din România.