Prima pagină » Politic » Avem rezultatele finale ale alegerilor parlamenetare din Republica Molodva. Cifrele oficiale după centralizarea tuturor proceselor verbale

Avem rezultatele finale ale alegerilor parlamenetare din Republica Molodva. Cifrele oficiale după centralizarea tuturor proceselor verbale

PAS a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, cu 50,20% din voturi, și va avea majoritate absolută în Parlament.
Avem rezultatele finale ale alegerilor parlamenetare din Republica Molodva. Cifrele oficiale după centralizarea tuturor proceselor verbale
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
29 sept. 2025, 14:46, Politic

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, obținând 50,20% din voturi (792.557), potrivit rezultatelor finale publicate după centralizarea tuturor celor 2.274 de secții de votare (100%).

Pe locul al doilea s-a clasat Blocul Patriotic, cu 24,17% (381.505 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a strâns 7,96% (125.673 voturi).

În Parlament vor mai intra Partidul Nostru, cu 6,20% (97.852 voturi), și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), cu 5,62% (88.679 voturi).

Rezultate finale alegeri parlamentare Republica Moldova 2025:

  • PAS – 50,20% (792.557 voturi)

  • Blocul Patriotic – 24,17% (381.505 voturi)

  • BE „Alternativa” – 7,96% (125.673 voturi)

  • Partidul Nostru – 6,20% (97.852 voturi)

  • PPDA – 5,62% (88.679 voturi)

  • PP PSDE – 0,95% (15.064 voturi)

  • Andrei Năstase – 0,85% (13.420 voturi)

  • CUB – 0,84% (13.313 voturi)

  • MRM – 0,64% (10.144 voturi)

  • LOC – 0,39% (6.130 voturi)

  • Olesea Stamate – 0,33% (5.257 voturi)

  • PNM – 0,33% (5.137 voturi)

  • BE „Împreună” – 0,32% (5.032 voturi)

  • PP ALDE – 0,24% (3.740 voturi)

  • Alianța „Moldovenii” – 0,22% (3.511 voturi)

  • Victoria Sanduța – 0,18% (2.861 voturi)

  • UCSM – 0,12% (1.840 voturi)

  • AUR – 0,10% (1.603 voturi)

  • Tatiana Crețu – 0,10% (1.598 voturi)

  • PL – 0,10% (1.591 voturi)

  • PP NOI – 0,09% (1.405 voturi)

  • BE „BUN” – 0,05% (811 voturi)

  • PPMM (retras) – 0,00% (1 vot)

În baza acestor rezultate, noul Parlament al Republicii Moldova va fi format din 101 deputați, repartizați astfel:

  • PAS – 55 mandate

  • Blocul Patriotic – 26 mandate

  • Blocul „Alternativa” – 8 mandate

  • Partidul Nostru – 6 mandate

  • PPDA – 6 mandate

Astfel, PAS își asigură o majoritate confortabilă și posibilitatea de a forma singur guvernarea.

Cum s-a votat în Republica Moldova și peste hotare

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 44,13% din voturi în Republica Moldova, potrivit rezultatelor finale după procesarea tuturor proceselor verbale. Formațiunea a fost votată de peste 574.000 de alegători, clasându-se pe primul loc.

Pe locul al doilea se situează Blocul Patriotic, cu 28,25% (aproximativ 367.000 de voturi). Urmează Blocul Alternativa, cu 9,22%, Partidul Nostru – 6,35%, și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) – 5,72%.

În diaspora, scorul este unul covârșitor pentru partidul Maiei Sandu. PAS a fost votat de 78,61% dintre alegători, consolidându-și statutul de principală forță proeuropeană. Pe locul al doilea s-a clasat Partidul Nostru, cu 5,5%, urmat de PPDA – 5,12%, Blocul Patriotic – puțin peste 5%, și Blocul Alternativa – 2,08%.

Citește și