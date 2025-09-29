Avem rezultatele finale ale alegerilor parlamenetare din Republica Molodva. Cifrele oficiale după centralizarea tuturor proceselor verbale

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, obținând 50,20% din voturi (792.557), potrivit rezultatelor finale publicate după centralizarea tuturor celor 2.274 de secții de votare (100%).
Pe locul al doilea s-a clasat Blocul Patriotic, cu 24,17% (381.505 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a strâns 7,96% (125.673 voturi).
În Parlament vor mai intra Partidul Nostru, cu 6,20% (97.852 voturi), și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), cu 5,62% (88.679 voturi).
PAS – 50,20% (792.557 voturi)
Blocul Patriotic – 24,17% (381.505 voturi)
BE „Alternativa” – 7,96% (125.673 voturi)
Partidul Nostru – 6,20% (97.852 voturi)
PPDA – 5,62% (88.679 voturi)
PP PSDE – 0,95% (15.064 voturi)
Andrei Năstase – 0,85% (13.420 voturi)
CUB – 0,84% (13.313 voturi)
MRM – 0,64% (10.144 voturi)
LOC – 0,39% (6.130 voturi)
Olesea Stamate – 0,33% (5.257 voturi)
PNM – 0,33% (5.137 voturi)
BE „Împreună” – 0,32% (5.032 voturi)
PP ALDE – 0,24% (3.740 voturi)
Alianța „Moldovenii” – 0,22% (3.511 voturi)
Victoria Sanduța – 0,18% (2.861 voturi)
UCSM – 0,12% (1.840 voturi)
AUR – 0,10% (1.603 voturi)
Tatiana Crețu – 0,10% (1.598 voturi)
PL – 0,10% (1.591 voturi)
PP NOI – 0,09% (1.405 voturi)
BE „BUN” – 0,05% (811 voturi)
PPMM (retras) – 0,00% (1 vot)
În baza acestor rezultate, noul Parlament al Republicii Moldova va fi format din 101 deputați, repartizați astfel:
PAS – 55 mandate
Blocul Patriotic – 26 mandate
Blocul „Alternativa” – 8 mandate
Partidul Nostru – 6 mandate
PPDA – 6 mandate
Astfel, PAS își asigură o majoritate confortabilă și posibilitatea de a forma singur guvernarea.
În diaspora, scorul este unul covârșitor pentru partidul Maiei Sandu. PAS a fost votat de 78,61% dintre alegători, consolidându-și statutul de principală forță proeuropeană. Pe locul al doilea s-a clasat Partidul Nostru, cu 5,5%, urmat de PPDA – 5,12%, Blocul Patriotic – puțin peste 5%, și Blocul Alternativa – 2,08%.