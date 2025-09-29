Avem rezultatele finale ale alegerilor parlamenetare din Republica Molodva. Cifrele oficiale după centralizarea tuturor proceselor verbale

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare din Republica Moldova, obținând 50,20% din voturi (792.557), potrivit rezultatelor finale publicate după centralizarea tuturor celor 2.274 de secții de votare (100%).

Pe locul al doilea s-a clasat Blocul Patriotic, cu 24,17% (381.505 voturi), urmat de Blocul Electoral „Alternativa”, care a strâns 7,96% (125.673 voturi).

În Parlament vor mai intra Partidul Nostru, cu 6,20% (97.852 voturi), și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), cu 5,62% (88.679 voturi).

Rezultate finale alegeri parlamentare Republica Moldova 2025:

PAS – 50,20% (792.557 voturi)

Blocul Patriotic – 24,17% (381.505 voturi)

BE „Alternativa” – 7,96% (125.673 voturi)

Partidul Nostru – 6,20% (97.852 voturi)

PPDA – 5,62% (88.679 voturi)

PP PSDE – 0,95% (15.064 voturi)

Andrei Năstase – 0,85% (13.420 voturi)

CUB – 0,84% (13.313 voturi)

MRM – 0,64% (10.144 voturi)

LOC – 0,39% (6.130 voturi)

Olesea Stamate – 0,33% (5.257 voturi)

PNM – 0,33% (5.137 voturi)

BE „Împreună” – 0,32% (5.032 voturi)

PP ALDE – 0,24% (3.740 voturi)

Alianța „Moldovenii” – 0,22% (3.511 voturi)

Victoria Sanduța – 0,18% (2.861 voturi)

UCSM – 0,12% (1.840 voturi)

AUR – 0,10% (1.603 voturi)

Tatiana Crețu – 0,10% (1.598 voturi)

PL – 0,10% (1.591 voturi)

PP NOI – 0,09% (1.405 voturi)

BE „BUN” – 0,05% (811 voturi)

PPMM (retras) – 0,00% (1 vot)

În baza acestor rezultate, noul Parlament al Republicii Moldova va fi format din 101 deputați, repartizați astfel:

PAS – 55 mandate

Blocul Patriotic – 26 mandate

Blocul „Alternativa” – 8 mandate

Partidul Nostru – 6 mandate

PPDA – 6 mandate

Astfel, PAS își asigură o majoritate confortabilă și posibilitatea de a forma singur guvernarea.

Cum s-a votat în Republica Moldova și peste hotare

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 44,13% din voturi în Republica Moldova, potrivit rezultatelor finale după procesarea tuturor proceselor verbale. Formațiunea a fost votată de peste 574.000 de alegători, clasându-se pe primul loc.

Pe locul al doilea se situează Blocul Patriotic, cu 28,25% (aproximativ 367.000 de voturi). Urmează Blocul Alternativa, cu 9,22%, Partidul Nostru – 6,35%, și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) – 5,72%.

În diaspora, scorul este unul covârșitor pentru partidul Maiei Sandu. PAS a fost votat de 78,61% dintre alegători, consolidându-și statutul de principală forță proeuropeană. Pe locul al doilea s-a clasat Partidul Nostru, cu 5,5%, urmat de PPDA – 5,12%, Blocul Patriotic – puțin peste 5%, și Blocul Alternativa – 2,08%.