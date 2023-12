Aviz pozitiv pentru bugetul Ministerului Culturii pentru 2024: creştere cu 16%

În anul 2024, Ministerul Culturii are prevăzută o alocare bugetară cu peste 16% mai mare faţă de anul 2023, ceea ce va permite susţinerea evenimentelor culturale majore, dar şi programele şi proiectele de investiţii demarate în ultimele luni, transmite Ministerul Culturii.

„Am prezentat astăzi (luni - n.r.), în comisiile pentru cultură ale Parlamentului, priorităţile de finanţare prevăzute în bugetul pe anul 2024, un buget care ne provoacă să fim cumpătaţi şi relevanţi în modul în care utilizăm resursele pentru a putea susţine cât mai bine sectoarele culturale, pentru a creşte accesul la cultură şi pentru a proteja şi pune în valoare patrimoniul prin investiţii. În 2023, Ministerul Culturii a avut o execuţie bugetară de aproape 99%. Aşadar, nu am irosit niciun ban, ci am utilizat cu maximă chibzuinţă fiecare leu din buget. Mai mult, în ultimele şase luni din 2023 am deblocat proiecte de investiţii care trenau de ani de zile, am făcut toate demersurile pentru a onora obligaţii asumate de Minister, care nu fuseseră încă acoperite, am găsit soluţii pentru a stimula sectoarele creative, pentru a menţine instituţiile de cultură alături de publicul lor şi pentru a creşte accesul oamenilor la cultură. Am convingerea fermă că orice leu folosit pentru cultură nu este un leu cheltuit, ci unul investit şi că acel „return on investment” care nu poate fi cuantificat în cultură cu certitudine, aşa cum se întâmplă cu investiţiile în alt gen de proiecte, înseamnă multiplicarea exponenţială a beneficiului prin aceea că asigură României generaţii viitoare mai educate şi mai instruite şi certitudinea prezervării unui patrimoniu cultural a cărui valoare creşte în timp”, spune ministrul Culturii, Raluca Turcan.

Potrivit ministrului, orice majorare a bugetului este binevenită, pentru că oferă posibilitatea să fie deschise noi căi în abordarea politicilor culturale.

„De pildă, un obiectiv major este să asigurăm acces la cultură către cât mai mulţi consumatori, din toată ţara, şi să orientăm produsele culturale către tineri. Luând în considerare majorarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2024, priorităţile de finanţare se vor îndrepta în următoarele direcţii: continuarea finanţării programelor şi proiectelor multianuale pentru care ministerul s-a angajat să aloce fonduri. 19% din buget este destinat finanţării sectorului cultural independent şi producţiei de film; continuarea investiţiilor în patrimoniul construit. 168 milioane lei alocate în buget pentru susţinerea proiectelor derulate prin Institutul Naţional al Patrimoniului şi prin Unitatea de Management a Proiectului; 40 milioane lei pentru acţiuni culturale în 2024: Programul naţional de achiziţie de carte pentru biblioteci; Bienala de Arhitectură de la Veneţia; Programul ACCES; Programul de Festivaluri (Festivalul Naţional de Teatru, Transilvania International Film Festival, Festivalul Internaţional de Teatru Sibiu, Astra Film Festival,Unfinished festival); Proiecte culturale prioritare (Târgul de Carte BOOKFEST, Târgul Internaţional de Carte Gaudeamus. Carte de învăţătură, Festivalul internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi (FILIT), Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti, Festivalul Dilema Veche); asigurarea finanţării pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR de care Ministerul Culturii,în calitate de coordonator de reforme şi investiţii; dinalizarea proiectelor incluse în Programul Timişoara-Capitală Europeană a Culturii în anul 2023; achiziţie de artă şi achiziţia de bunuri culturale mobile prin exercitarea dreptului de preempţiune; susţinerea proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile, a Programului Naţional Limes, şi a Programul Naţional de finanţare a cercetărilor arheologice sistematice; asigurarea sumelor necesare pentru continuarea proiectului privind transportul cărţilor către depozitele legale ale Bibliotecii Naţionale a României din Cluj, Timişoara şi Iaşi – 900 mii lei în 2024; creşterea cu 80% faţă de anul trecut a investiţiilor în echipamente şi dotări pentru instituţiile de cultură din ţară”, mai spune Turcan, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Culturii mai spune şi că reprezintă un real câştig şi faptul că se va avansa cu proiectele pentru obiective esenţiale cum ar fi Muzeul de Istorie din Bucureşti, Teatrul Naţional şi Opera Naţională din Cluj, Muzeul „George Enescu” din Bucureşti şi multe altele.

De asemenea, bugetul include derularea unor proiecte culturale mari şi finanţarea schemelor de sprijin dedicate sectoarelor culturale independente şi producţiei de film, ceea ce va aduce în România investiţii substanţiale.

„Vom putea investi în achiziţia de artă contemporană şi vom putea derula programul de achiziţie de carte pentru toate bibliotecile din România, ceea ce va reprezenta un sprijin real în încurajarea consumului de carte şi în facilitarea accesului la cultură pentru copii şi tineri. De asemenea, bugetul pe 2024 ne permite, în mare măsură, să rezolvăm probleme istorice ale culturii cu impact major asupra publicului consumator de cultură şi a patrimoniului cultural mobil în egală măsură şi mă refer aici la rezolvarea problemei fondurilor destructurate ale Bibliotecii Naţionale a României. Nu în ultimul rând, este de remarcat că, pentru instituţiile din subordinea ministerului, adică teatrele, instituţiile de concerte şi spectacole, centrele culturale şi muzeele din toată ţara acest buget prevede o creştere importantă a sumelor pentru investiţii în echipamente şi dotări, lucru absolut esenţial pentru a oferi publicului activităţi culturale de calitate şi dorinţa de a reveni în acele săli de spectacol sau muzee”, potrivit ministrului Raluca Turcan.

Turcan a precizat că bugetul de stat pe anul 2024, în ansamblul lui, este gândit „ca un buget pentru dezvoltarea României cu accent pe investiţii”, iar strategia pentru domeniul culturii „se va înscrie în această linie, în condiţiile alocării pe care o avem la dispoziţie pentru minister şi pentru instituţiile subordonate”.