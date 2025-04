Banu Muscel a aflat de ce candidează: Președintele trebuie să fie independent

John Ion Banu Muscel a spus că el candidează pentru a termina „cu această ipocrizie”, a alegerii unui președinte care este „legat, dator vândut, unui partid”.

„Azi am aflat de ce mă aflu azi. Aș vrea să vă spun, cu toată sinceritatea: sunt aici, în această cursă prezidențială, pentru a da o opțiune cetățenilor României de a termina cu această ipocrizie a alegerii unui președinte care, de fapt, așa spune și Constituția, președintele trebuie să fie independent, să nu fie legat, dator vândut, unui partid care îl susține”, spune candidatul independent, la Antena 3 CNN.

El a mai spus că el este independent și a trăit mulți ani într-o țară „foarte democratică”, respectiv Statele Unite ale Americii.

„Pentru aceasta vă pot asigura, cu cea mai mare sinceritate: nu sunt legat de niciunul din doctrinele unui partid, sunt independent și consider că, trăind atât de mulți ani într-o țară foarte democratică, am calificările, calitățile și chiar și principiile morale, sociale, să fiu ales președinte și voi fi un președinte bun”, a mai spus John Ion Banu Muscel.

La dezbaterea electorală de miercuri nu participă decât șapte dintre candidați. Lipsesc George Simion, Victor Ponta, Silviu Predoiu și Sebastian Popescu.

Întrebare adresată sieși la dezbaterea de la TVR

La dezbaterea de marți, John Ion Banu Muscel a fost invitat să pună o întrebare către unul dintre ceilalți 10 candidați, iar el a preferat să își adreseze întrebarea sieși: „Întrebarea către mine este… De ce sunt eu aici?”. John Ion Banu Muscel a dat și răspunsul. El a spus că „întrebarea e adresată „mie însuși”, deși corect ar fi fost „mie însumi”.

„N-am voie să-mi pun o întrebare? E o întrebare. (…) Întrebarea către mine este… De ce suntem aici? De ce mă întreb asta? Pentru că am considerat, cu ceva vreme în urmă, că România are nevoie de o schimbare. Și pentru asta, eu, care am anumite calificări, calități, principii, aș putea să ajut o schimbare în România. Dar știți ce am constatat? Cetățenii României sunt foarte reținuți a vrea o schimbare într-adevăr. Și asta doare. Dar mai mult doresc că nici jurnaliștii dumneavoastră, domnilor jurnaliști, nu căutați să vedeți cum e o schimbare, cum ar fi o schimbare într-adevăr să se producă. Vă învârtiți în jurul celor cinci mușchetari, aceiași cinci mușchetari ai partidelor, care nu cred că vor aduce o schimbare majoră în România”, a spus John Ion Banu Muscel, la dezbaterea de la TVR.

Discursul său a animat sala, dar și pe ceilalți candidați. John Ion Banu Muscel chiar a fost întrebat, ironic, dacă nu dorește cumva să își acorde un drept la replică.