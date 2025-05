„De ce sunt eu aici?” Mesajul lui John Ion Banu Muscel despre Călin Georgescu, George Simion, Elena Lasconi și Nicușor Dan

Mesajul a fost publicat pe Facebook. Fostul candidat a analizat evoluțiile politice și a recunoscut că nu a anticipat „pericolul dezintegrării” alianței de guvernare și cel al „ascensiunii partidului AUR, așa zis suveranist”.

„De ce sunt eu aici? A fost întrebarea pe care mi-am adresat-o retoric în timpul dezbaterii electorale de la Palatul Cotroceni organizată de TVR1. Am răspuns: sunt aici ca să ofer oportunitatea de a se vota pentru o schimbare în structura și componența clasei politice din România, schimbare necesară, pentru materializarea căreia, am considerat că soluția era candidatura mea la Președinția României! Am realizat pericolul real și permanent al unei dominații politice şi guvernamentale create de alianța partidelor de la guvernare: PSD, PNL şi UDMR. Nu am anticipat însă pericolul dezintegrării acestei alianțe din interiorul ei. Candidatura domnului Victor Ponta a fost punctul culminant. Nu am anticipat pericolul ascensiunii partidului AUR, așa zis suveranist, la magnitudinea la care s-a produs”, a scris John Ion Banu Muscel.

John Ion Banu Muscel l-a criticat pe Călin Georgescu și a vorbit despre „pericolul libertarienilor extremiști”.

„L-au determinat cumva pe domnul Călin Georgescu sǎ apară, ca o umbră a celui ce a fost, sǎ pretindă cǎ îl susține pe domnul George Simion in candidatura lui!! Un Călin Georgescu, ușor de convins, fiind un om speriat de viitorul sau judiciar, frustrat și dezorientat, fără puterea de a rosti un cuvânt, a nega sau aproba susținerea. Acesta a fost un mare deserviciu făcut imaginii sale, o trădare a intereselor bunăstării cetățenilor și a României pentru care se declara un „Mesia” cu puțin timp în urmă. În paralel, a venit pericolul libertarienilor extremiști, gruparea soroșistǎ, puternică și fǎrǎ rețineri, susținută vizibil de însuși Președintele interimar al României. Cuplată cu trădarea de către partidul USR a candidatului propriu, doamna Elena Lasconi, această subminare josnică a adus în Turul al II-lea pe candidatul independent, domnul Nicușor Dan”, a adăugat Banu Muscel.

Fostul candidat a analizat transformările prin care va trece România după alegeri.

„Evident, vor fi schimbări, indiferent cine câștigă Președinția României, însă nu în direcția, sensul și optica în care eu propuneam aceste schimbări cetățenilor. Eu propuneam direcția de evitare a unei dictaturi de natură guvernamentalǎ, evitarea liberalismului extremist sau a suveranismului la fel de extremis, gol, distrugător.Și acum, un segment de mărime incomensurabilă al românilor cu drept de vot se întreabă ce va fi, cu cine sǎ meargă dintre cele două rele, ce viitor social și politic va avea România. Dar cel mai mult, se întreabă care vor fi viitorul financiar al societății, stabilitatea și siguranța teritorială. Întrebǎri justificate de altfel, care își vor afla însă răspunsul curând. Doresc sǎ fie bine, sǎ nu am prilejul sǎ spun: …….. Eu, John Ion Banu Muscel am încercat sǎ vǎ previn! Să fim iubiți și de Dumnezeu ocrotiți”, a precizat John Ion Banu Muscel.

Turul doi al alegerilor prezidențiale va avea loc pe 18 mai. Se vor confrunta reprezentantul AUR, George Simion, și independentul Nicușor Dan.