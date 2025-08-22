Trump: Posibile sancțiuni împotriva Rusiei în două săptămâni

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni va ști dacă există șanse reale de progres în eforturile sale de a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina. În același timp, el a reiterat posibilitatea impunerii de sancțiuni împotriva Moscovei.

Vorbind cu reporterii în Biroul Oval, Trump a afirmat că nu este mulțumit de niciun aspect al negocierilor de pace. Săptămâna trecută, președintele american a avut discuții în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, dar până acum nu a reușit să îl convingă pe acesta să participe la o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Există o ură enormă acolo”, a spus Trump, citat de Reuters.

„Dar vom vedea ce se întâmplă. Cred că în două săptămâni vom ști în ce direcție merg lucrurile”.

El a precizat că atunci va decide dacă va impune „sancțiuni masive” sau va alege să nu intervină și să spună „este lupta voastră”.