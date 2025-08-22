Canada va egala scutirile de taxe ale SUA, anunță premierul Carney

Canada a anunțat vineri că va renunța la taxele vamale de represalii, pentru a se alinia cu scutirile de taxe acordate de SUA pentru bunurile acoperite de Acordul de Liber Schimb între Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA).

Premierul Mark Carney a precizat că această decizie reflectă excepțiile pe care SUA le acordă bunurilor canadiene conform acordului din 2020, menținând majoritatea comerțului liber de taxe.

„Canada are în prezent cel mai bun acord comercial cu Statele Unite. Chiar dacă este diferit de cel anterior, rămâne mai avantajos decât al oricărei alte țări”, a declarat Carney, într-o conferință, potrivit AP.

Anunțul a urmat unei convorbiri telefonice între Carney și președintele SUA, Donald Trump, joi, și unei ședințe de guvern vineri. Trump a caracterizat discuția ca fiind pozitivă și a subliniat dorința de a menține relații bune cu Canada.

Decizia are rolul de a relansa negocierile comerciale înainte de revizuirea USMCA, programată pentru 2026. Carney a subliniat că peste 85% din comerțul dintre Canada și SUA rămâne liber de taxe, menținând tratamentul preferențial pentru companiile canadiene și mexicane conform acordului.

Deși majoritatea bunurilor sunt acum scutite de taxe, Canada va menține tarifele pentru oțel, aluminiu și automobile, în timp ce negocierile sectoriale continuă. Administrația Trump impusese anterior taxe pentru aceste industrii, afectând economia canadiană.

Carney a subliniat că decizia nu reprezintă o conciliere față de SUA, ci o adaptare la scutirile existente: „Președintele și cu mine am avut o discuție lungă. Va urma revizuirea acordului de liber schimb primăvara viitoare, iar noi ne pregătim pentru aceasta”.

Mișcarea a stârnit critici din partea sindicatelor. Lana Payne, președintele Unifor, cel mai mare sindicat privat din Canada, a spus că eliminarea tarifelor de represalii nu protejează muncitorii canadieni și ar putea încuraja presiuni comerciale suplimentare din partea SUA.

Anterior, Canada a renunțat și la planul de a taxa firmele americane de tehnologie după ce Trump amenințase cu suspendarea negocierilor comerciale, ceea ce Carney a descris drept un „atac direct și flagrant asupra țării”.

Având în vedere că peste 75% din exporturile Canadei merg către SUA, păstrarea comerțului fără taxe pentru majoritatea bunurilor rămâne o prioritate majoră pentru guvernul canadian.