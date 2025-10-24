Trump: Toate negocierile comerciale cu Canada sunt încheiate. Au un comportament scandalos

„Având în vedere comportamentul lor scandalos, toate negocierile comerciale cu Canada sunt încheiate prin prezenta”, a scris Trump pe Truth Social.

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a declarat la începutul acestei săptămâni că reclama cu mesaj anti-tarife a atras atenția lui Trump. Reclama îl arăta pe Reagan, un republican, criticând tarifele aplicate mărfurilor străine, spunând că acestea au cauzat pierderi de locuri de muncă și războaie comerciale, potrivit Reuters.

„Am auzit că președintele a văzut reclama noastră. Sunt sigur că nu a fost prea încântat”, a declarat Ford marți.

Trump a folosit tarifele ca pârghie asupra multor țări din întreaga lume

Războiul său comercial a dus la creșterea tarifelor americane la cele mai ridicate niveluri din anii 1930, iar el a amenințat în mod regulat cu impunerea de taxe suplimentare, stârnind îngrijorarea întreprinderilor și economiștilor.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat joi reporterilor că Canada nu va permite accesul nedrept al SUA pe piețele sale dacă negocierile privind diverse acorduri comerciale cu Washingtonul eșuează.

Trump a impus tarife vamale asupra oțelului, aluminiului și autovehiculelor canadiene la începutul acestui an, determinând Ottawa să răspundă în mod similar. Cele două părți poartă de săptămâni întregi discuții privind un potențial acord pentru sectoarele oțelului și aluminiului.

Anul viitor, SUA, Canada și Mexic urmează să revizuiască acordul continental de liber schimb din 2020.