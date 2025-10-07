Premierul canadian Carney îl vizitează pe Trump, deși relațiile dintre ei sunt la nivel minim

A doua vizită a lui Carney la Casa Albă are loc înaintea revizuirii, anul viitor, a acordului de liber schimb, care este esențial pentru economia Canadei. Peste 77% din exporturile Canadei sunt destinate Statelor Unite, potrivit Associated Press.

Discursul lui Trump despre transformarea Canadei în al 51-lea stat și tarifele sale vamale îi fac pe canadieni să se simtă în mod incontestabil trădați. Relațiile cu vecinul sudic și aliatul de lungă durată al Canadei nu au fost niciodată mai proaste.

„Am avut suișuri și coborâșuri, dar acesta este cel mai jos punct al relațiilor pe care mi-l amintesc”, a declarat Frank McKenna, fost ambasador al Canadei în Statele Unite și actual vicepreședinte al TD Bank.

„Canadienii nu primesc instrucțiuni despre ce să facă. Pur și simplu votează cu picioarele”, a spus el. „Vorbesc în fiecare zi cu cetățeni obișnuiți care își schimbă planurile de vacanță și cu proprietari de mari întreprinderi care renunță la călătoriile de recompensă sau la călătoriile de afaceri ale directorilor. Există o rebeliune deschisă”.

În Canada există temeri cu privire la ceea ce se va întâmpla cu Acordul dintre Statele Unite, Mexic și Canada. Carney încearcă să obțină o reducere a unor tarife specifice anumitor sectoare, dar așteptările sunt scăzute.

Canada își dorește îmbunătățirea relațiilor cu SUA

Canada își dorește îmbunătățirea relațiilor cu SUA, înainte de revizuirea Acordului de Liber schimb între Statele Unite, Canada și Mexic (USMCA).

„Îmbunătățirea relațiilor cu Casa Albă înainte de revizuirea USMCA este cu siguranță unul dintre obiectivele călătoriei, dar partidele de opoziție și o parte a opiniei publice canadiene îl vor critica pe prim-ministrul Carney dacă nu va înregistra progrese în ceea ce privește tarifele vamale în această etapă”, a declarat Daniel Béland, profesor de științe politice la Universitatea McGill din Montreal.

Trump estimează că discuțiile vor fi legate de domeniul comerțului

Trump a declarat luni că se așteaptă ca Carney să dorească să utilizeze întâlnirea pentru a discuta despre comerț.

„Bănuiesc că va pune întrebări despre tarife, deoarece multe companii din Canada se mută în Statele Unite”, a declarat Trump, republican, reporterilor după ce a semnat un decret executiv referitor la Alaska. „Pierde multe companii în Canada”.

Carney a declarat că USMCA, care urmează să fie revizuită în 2026, este un avantaj pentru Canada într-un moment în care este clar că SUA percepe taxe pentru accesul la piața sa. Carney a afirmat că angajamentul SUA față de esența USMCA înseamnă că peste 85% din comerțul dintre Canada și SUA continuă să fie liber de tarife. El a spus că rata medie a tarifelor SUA pentru produsele canadiene este de 5,6% și rămâne cea mai scăzută dintre toți partenerii comerciali ai SUA.

Însă Trump a impus unele tarife specifice anumitor sectoare din Canada, cunoscute sub numele de tarife Secțiunea 232, care au un impact. De exemplu, există tarife de 50% pentru importurile de oțel și aluminiu.

McKenna a declarat că a auzit că Canada ar putea beneficia de unele facilități în ceea ce privește oțelul și aluminiul. „Ar putea fi de la 50% la 25% sau s-ar putea conveni asupra unor cote fără tarife pentru a permite trecerea oțelului și aluminiului la nivelul de anul trecut”, a spus el.

Legăturile dintre cele două țări sunt fără precedent. În fiecare zi, bunuri și servicii în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari (aproape 3,6 miliarde de dolari canadieni) trec granița. Canada este principala destinație de export pentru 36 de state americane. Există o strânsă cooperare în domeniul apărării, securității frontierelor și aplicării legii, precum și o vastă suprapunere în ceea ce privește cultura, tradițiile și activitățile de agrement.

60% din petrolul Americii provine din Canada

Aproximativ 60% din importurile de țiței ale SUA provin din Canada, iar 85% din importurile de energie electrică ale SUA provin din Canada.

Canada este, de asemenea, cel mai mare furnizor străin de oțel, aluminiu și uraniu pentru SUA și deține 34 de minerale și metale critice pe care Pentagonul le dorește și în care investește pentru securitatea națională.

„Cel mai mare câștig ar fi obținerea unui acord reciproc pentru a negocia cât mai repede posibil relația de liber schimb”, a spus McKenna. „Dacă Statele Unite ne-ar amenința cu preavizul de reziliere de șase luni, cred că acest lucru ar reprezenta o răcire profundă a relațiilor în toată America de Nord”.