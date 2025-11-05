Audieri la Curtea Supremă a SUA în privinţa legalităţii tarifelor vamale ale lui Trump

Miliarde de dolari din venituri vamale şi o pârghie cheie în războaiele comerciale ale lui Trump sunt în joc, în timp ce grupul de experţi, dominat de conservatori, s-a confruntat din nou cu încercările republicanilor de a extinde puterile prezidenţiale, transmite AFP.

Cei nouă judecători ai Înaltei Curţi analizează modul în care Trump a folosit puterile de urgenţă pentru a impune tarife „reciproce” aproape fiecărui partener comercial al SUA, precum şi taxe care vizează Mexicul, Canada şi China pentru presupusul lor rol în fluxurile ilicite de droguri.

Într-o audiere care a durat mai mult de două ore şi jumătate, mai mulţi judecători conservatori, împreună cu cei trei liberali, au pus sub semnul întrebării dacă Legea Internaţională privind Puterile Economice în Situaţii de Urgenţă (IEEPA), invocată de Trump, conferă autoritatea de a impune tarife vamale.

„Statutul nu foloseşte cuvântul tarife”, a declarat preşedintele Curţii Supreme, John Roberts, iar impunerea de tarife este echivalentă cu impozitarea, care a fost întotdeauna o „putere fundamentală a Congresului”.

Judecătorii au căutat să clarifice dacă Congresul trebuie să acorde o autorizaţie clară pentru politici cu consecinţe economice sau politice semnificative.

Decizia instanţei, care ar putea dura luni până va fi pronunţată, nu se referă la tarifele sectoriale impuse separat de Trump, inclusiv pentru oţel, aluminiu şi automobile.

Trump a adus rata medie efectivă a tarifelor vamale la cel mai înalt nivel din anii 1930 şi a avertizat în repetate rânduri asupra unor calamităţi dacă atribuţiile sale sunt anulate.

O instanţă inferioară a decis în luna mai că acesta şi-a depăşit atribuţiile, iar cazul a ajuns în cele din urmă la Curtea Supremă.