Prima pagină » Politic » Bărbat venit să îl susțină pe Călin Georgescu, dus la secția de poliție pentru că flutura steagul legionar

Un bărbat de 45 de ani, care a venit miercuri la sediul IPJ Ilfov pentru a-l susține pe Călin Georgescu, la semnarea controlului judiciar, a fost dus la secția de poliție, pentru că flutura un steag cu însemnele Mișcării Legionare.
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
24 sept. 2025, 10:36, Politic

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, miercuri dimineața, în jurul orei 08:30, la adunarea publică din zona sediulului IPJ Ilfov, jandarmii au identificat o persoană care a afișat un steag pe care erau inscripționate simboluri similare cu cele folosite în trecut de Mișcarea Legionară.

Astfel, bărbatul, cu vârsta de 45 de ani, a fost dus la secția de poliție unde i se vor întocmi actelor necesare continuării cercetărilor.

Sunt interzise organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările ulterioare.