Bărbat venit să îl susțină pe Călin Georgescu, dus la secția de poliție pentru că flutura steagul legionar

Un bărbat de 45 de ani, care a venit miercuri la sediul IPJ Ilfov pentru a-l susține pe Călin Georgescu, la semnarea controlului judiciar, a fost dus la secția de poliție, pentru că flutura un steag cu însemnele Mișcării Legionare.