Barbu, la dezbaterea moțiunii AUR: Unii au confundat sezonul recoltei cu sezonul moțiunilor

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avut o intervenție fermă în plenul Camerei Deputaților, în timpul dezbaterii moțiunii simple depuse de partidul AUR împotriva sa. Oficialul a acuzat opoziția de populism și dezinformare, afirmând că „unii colegi din AUR au confundat sezonul recoltei cu sezonul moțiunilor” și că „singurul lucru pe care îl cultivă este demagogia”.

„Probabil că atunci când aud de semănat, ei se gândesc la semințe de scandal, iar când vine vremea culesului, produc doar confuzii și adună deziluzii”, adaugă el.

Programele de sprijin pentru fermieri

Barbu a respins acuzațiile potrivit cărora Ministerul Agriculturii ar fi gestionat defectuos programele de sprijin pentru fermieri și a prezentat o serie de rezultate obținute în ultimii doi ani. El a amintit că în 2023 s-au plătit peste 3,2 miliarde de euro prin APIA, cu o rată de absorbție de 99,9% a fondurilor europene, iar în 2024 subvențiile au fost acordate mai devreme ca niciodată, peste 780.000 de fermieri primind avansurile încă din luna octombrie.

„România a fost printre primele trei state din Uniunea Europeană care au autorizat plata avansurilor din PAC 2023–2027. Asta nu e haos, cum spun semnatarii moțiunii. Asta se numește eficiență și respect față de fermieri”, a declarat ministrul.

Barbu a mai spus că România a reușit să obțină derogări importante de la Comisia Europeană privind obligația de a lăsa pârloagă 4% din terenul agricol, dar și fonduri suplimentare pentru despăgubirea fermierilor afectați de importurile din Ucraina și de secetă. Potrivit acestuia, s-au acordat 2 miliarde de lei despăgubiri pentru secetă, 1,5 miliarde de lei sprijin suplimentar pentru culturile vegetale și 650 de milioane pentru crescătorii de animale.

Ministrul a subliniat că programele lansate de MADR, precum Investalim, cu un buget de 590 de milioane de euro pentru construcția de fabrici românești de procesare, și Programul Național de Irigații, de peste 1 miliard de euro, demonstrează eficiența politicilor actuale. „Așa arată incompetența de care vorbesc autorii moțiunii: investiții record și lucrări vizibile din Constanța până în Timiș”, a spus el.

Referindu-se la criticile privind „distrugerea Programului Tomata”, Barbu a susținut că programul funcționează la cel mai ridicat nivel de până acum, cu 340 de milioane de lei buget și peste 24.000 de beneficiari, menționând că România a produs peste 200.000 de tone de tomate în spații protejate în 2024.

Producția de carne

El a mai precizat că, în 2024, România a devenit cel mai mare producător de ouă din regiune și și-a crescut exporturile de carne de pasăre cu 17%. De asemenea, producția de carne de bovine, porcine, ovine și caprine a înregistrat creșteri semnificative, potrivit datelor INS.

Ministrul a respins acuzațiile AUR privind scăderea bugetului Agriculturii, afirmând că „în 2024 bugetul MADR a fost de 32,5 miliarde lei, cel mai mare din istoria ministerului, iar în 2025 depășește 40 de miliarde de lei”.

În încheiere, Florin Barbu a cerut parlamentarilor să respingă moțiunea, susținând că „aceasta nu este despre agricultură, ci despre populism”, și a reafirmat sprijinul Guvernului pentru fermierii români.

„Eu nu fac politică de Facebook. Eu fac agricultură pentru oameni. Agricultura românească nu are nevoie de circ politic, ci de predictibilitate. Eu nu promit, eu livrez”, a încheiat ministrul Agriculturii.

AUR a depus în Camera Deputaților moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Ionuţ Barbu, intitulată „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenţei”.

Documentul este iniţiată de 61 de deputaţi aparţinând Grupului Parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor.

Moțiunea a fost în plen și este dezbătută luni. Votul va fi dat miercuri, 22 octombrie.