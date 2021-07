Barna îl apără pe directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante: „Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. Pentru mine subiectul este închis”

„Nu ajută pe nimeni o isterie falsă. (...) Trebuie să evaluăm oamenii, inclusiv directorul de la CFR, în funcţie de activităţile şi nu neapărat de o declaraţie. Nu este nici prima dată, nici ultima dată când datorită accidentelor sau a fenomenelor meteo extreme se întâmplă astfel de eveniment. Ceea ce însă este foarte important, învăţământul principal pe care îl tragem şi un obiectiv al directorului CFR Călători este un plan de management de reacţie în situaţie de criză, pentru că a fost o criză”, spune Dan Barna.

El afirmă că Ovidiu Vizante „de trei luni a început să facă schimbări semnificative”.

„Nu este prima oară când se întâmplă ca un tren să se blocheze datorită accidentului. Cu toţii, cei care am călătorit cu trenul am stat în tren când s-a blocat şi am stat o oră, două, trei, cinci... după situaţie. Când am fost student cred am stat undeva la şapte sau opt ore, undeva pe Valea Oltului. Accidentele sunt inevitabie, din păcate”, adaugă Barna.

El a evitat să comenteze solicitarea adresată de premierul Florin Cîţu ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, pentru a-l demite pe directorul CFR Călători: „Am avut o discuţie cu premierul ieri. Nu e nicio problemă. Pentru mine subiectul este închis”.

Directorul CFR Călători, Ovidiu Vizante, a intervenit, joi dimineaţă, la Antena 3, şi, întrebat de ce o locomotivă nu a ajuns timp de 8 ore la trenul în care se aflau copii care se întorceau din tabără, de la Costineşti, a spus că nu el trebuie întrebat despre acest lucru.

„De ce mă întrebaţi pe mine? Noi am pus la dispoziţia CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste linie (...) Încercaţi, totuşi, să vorbiţi cu responsabilii, cei care se ocupă de circulaţie. (...) Cred că e impropriu să spuneţi că au stat abandonaţi (...), încercaţi să găsiţi transbordare pentru 1.000 de călători la 1 noaptea”, a spus Vizante.

