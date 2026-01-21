Barometrul INSCOP: Ce intenții de vot au românii dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare

Barometrul INSCOP, realizat în perioada 12-15 ianuarie și publicat miercuri, arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare, partidul AUR ar ocupa primul loc, urmat la mare distanță de PSD și PNL.

Concret, datele sondajului arată că AUR conduce în topul intenţiilor de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 40,9%. În luna noiembrie, scorul înregistrând o creștere de aproape 3 procente față de noiembrie 2025 (38%).

Pe locul al doilea în intențiile de vot se situează PSD, cu 18,2%, în scădere față de noiembrie 2025 (19,5%). PNL se află pe locul al treilea, cu 13,5% din intențiile de vot, cu 1,1% mai puțin decât datele din noiembrie 2025 (14,6%).

USR se află pe locul 4, cu 11,7%, față de 12,3% în noiembrie 2025. Pentru UDMR ar vota 4,9% din alegători, pentru SENS – 3,4%, iar pentru POT – 1.5%.

„Raportul intenției de vot între partidele aflate la guvernare (scor cumulat de 48,3%) și partidele din opoziția parlamentară (scor cumulat de 45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026 și pe fondul faptului că AUR revine la o intenție de vot de peste 40%. (…) Totuși, analiza riguroasă a evoluției intenție de vot în ultimele 9 luni evidențiază o remarcabilă stabilitate pentru toate partidele, variațiile de la lună la lună fiind mici și rare. Acest lucru arată că partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluțiile din domenii cheie precum economie/prețuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiție sau riscuri de securitate/război”, a spus Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Datele sondajului au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.