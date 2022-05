BILANŢ DE GUVERNARE - PSD îşi raportează realizările din ultimele 6 luni de guvernare: Este esenţial să ne asigurăm hrana pentru noi înşine

Vasile Dîncu, ministrul Apărării - "Ce am fi simţit noi dacă nu am fi avut o umbrelă strategică deasupra noastră în aceste 3 luni?"

"Ca ministru al Apărării, am învăţat ce este solidaritatea şi echipa.

După începerea mandatului, lucrurile s-au schimbat radical în zona noastră.

În dimineaţa când am aflat ştirea că a început războiul aproape de graniţa noastră. mi-am adus aminte de un lucru pe care îl uităm, şi anume că uităm propria noastră istorie.

PSD a fost singurul partid care a asigurat perioade de creştere economică în ultimii 30 ani, dar este şi cel care a dus România în NATO, precum şi prin procesul de integrare europeană.

PSD a asigurat securitatea României pe termen lung prin această decizie istorică.

Ce am fi simţit noi dacă nu am fi avut o umbrelă strategică deasupra noastră în aceste 3 luni?

Am elaborat o serie de legi importante pentru securitatea naţională - modernizarea armatei, un loc de muncă mult mai decent şi mai specializat pentru cei care se află în armată şi asigurarea unui cuantum rezonabil pentru pensiile militare a celor aflaţi în rezervă, prin acordarea a 2,5% din PIB.

Lucian Romaşcanu, ministrul Culturii -"Am achiziţionat vila Brătienilor care acum este locul de desfătare a colegilor noştri de guvernare"

"0,1% din PIB au fost acordaţi ministerului. Acest buget ne-a ajutat să facem ce nu au putut să facă alţii - să ajutăm artiştii grav loviţi de pandemie.

Am achiziţionat după 1989 primele manuscrise aflate la vânzare în piaţă. Am readus manuscrise de Cioran şi Eliade în Biblioteca Naţională.

Am achiziţionat vila Brătienilor care acum este locul de desfătare a colegilor noştri de guvernare.

Urmează să se semneze acordul de împrumut care va aduce 12 milioane de euro, care împreună cu 45 de milioane de euro, vor ajuta la reconstruirea Muzeului Naţional de Istorie al României care a fost neglijat în ultima perioadă, Opera Română din Cluj-Napoca, Muzeul Naţional al Revoluţiei anti-comuniste din Timişoara, reconstrucţia operei naţionale din Iaşi, refacerea aşezămintelor Brătianu din Bucureşti etc".

Florin Spătaru, ministrul Economiei-"am încheiat parteneriate cu companii prestigioase pentru a produce vehicule blindate, elicoptere şi rachete interceptoare în România"

"Blocaj şi abandon, lipsă de viziune, înapoiere, acestea sunt cuvintele pe care le-aş folosi dacă cineva m-ar întreba ce am găsit la Ministerul Economiei.

Blocajele au fost ridicate.

Am deblocat Legea Minelor după patru ani.

Am deblocat un proiect privind industria microelectronică cu finanţare de 500 milioane de euro - eram la un pas să pierdem aceşti bani.

Ambiţia mea e să avem din nou companii naţionale în microelectronică pentru a răspunde la criza semiconductorilor prin investiţii.

Industria de apărare este şi va rămâne o prioritate - am încheiat parteneriate cu companii prestigioase pentru a produce vehicule blindate, elicoptere şi rachete interceptoare în România".

Adrian Câciu, ministrul Finanţelor - "la fel ca în 2000 şi în 2012, PSD a reuşit să repună România pe traseul creşterii economice"

"Când am intrat la aderare, am intrat într-un moment complicat. PSD îşi asumă responsabilitatea şi îi ajută pe români la nevoie, la fel ca în 2000 şi în 2012 când a reuşit să repună România pe traseul creşterii economice.

Din primeme momente de guvernare, Ministerul Finanţelor s-a axat pe câteva strategii

Stabilitate financiară şi predictibilitate

Adoptarea legilor bugetare oferind investitorilor încredere

Sprijin puternic pentru economie care să ajute companiile româneşti să depăşească şocurile impuse de pandemie, criza energetică şi războiul din Ucraina

4 miliarde de euro de credite şi garanţii pentru granturi, firme mici şi mijlocii

Protejarea populaţiei de creşterea preţurilor la alimente şi combustibili

Fără PSD n-ar fi existat plafonare la preţuri de energie şi gaze.

Vouchere pentru persoane vulnerabile şi elevii din mediul rural".

Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii - " vrem să asigurăm românilor alimente de calitate, produse româneşti pe mesele lor"

"Am reluat un obiectiv major - reluarea subvenţiilor pentru fermieri.

Am plătit în aceste şase luni 2,2 miliarde de euro din fonduri europene.

Am reuşit să continuăm proiecte - Programul Tomata, programul pentru susţinerea producătorilor de usturoi, să dublăm ajutoarele naţionale în sectorul vegetal, să mărim ajutoarele pentru fermierii zootehnişti şi să le dăm încrederea de a merge mai departe, şi de a le asigura românilor alimente de calitate, produse româneşti pe mesele lor şi să depăşim orice obstacol.

Sunt vremuri complicate şi clar schimbările climatice ne afectează pe toţi. Prioritatea noastră nr. 1 este reabilitarea sistemului naţional de irigaţii.

Dacă Petre Daea a lăsat pe masă 46 de proiecte de irigaţii, fiind şterse cu buretele, am reluat 29 de amenajări de irigaţii şi vom mai pune în funcţiune încă 20".

Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii - "Am reuşit să reducem numărul de morţi în România"

"Cred ca principala responsabilitate pe care am avut-o a fost legată de numărul îngrozitor de oameni care mureau. Într-o lună de zile am schimbat aceste lucruri prin creşterea numărului mare de teste cu implicarea farmaciilor. Am reuşit să mobilizăm medicii de familie şi să creăm o reţea naţională 20 de centre ambulatorii pentru evaluare şi tratament,şi spitalele nu au mai fost blocate.

Oamenii cu alte patologii au avut acces la servicii medicale.

Acest lucru a dus de patru ori la scăderea mortalităţii între valul al patrulea şi valul al cincilea.

Am reuşit să reducem numărul de morţi în România.

Am reuşit să deblocăm proiecte pentru construcţia unor instituţii medicale de centre pentru arşi la Timişoara, Bucureşti şi Târgu-Mureş.

Pentru spitalele regionale din Iaşi şi Cluj au fost semnate acorduri de finanţare.

Am reuşti să dotăm echipamente şapte centre din şapte spitale publice pentru tratarea cancerului.

A crescut cu 150% finanţarea secţiilor de terapie intensivă.

Le mulţumesc profesioniştilor din Sănătate şi colegilor din PSD".

Marius Budăi, ministrul Muncii - "să îndrăgostim tinerii de meserii, să le arătăm că o şurubelniţă nu are WI-FI"

"Primul pachet social pe care PSD l-a impus a fost majorarea de alocaţii la copii, majorare de pensii ai părinţilor şi bunicilor noştri, prin majorarea îndemnizaţiilor sociale, prin acordarea excepţională a îndemnizaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi.

Datorită PSD, persoanele cu dizabilităţi nu trebuie să se mai prezinte la Comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

O altă măsură a fost acordarea acelui sprijin pentru seniorii României, care aveau până la 1600 lei pensie pentru a traversa perioada de iarnă.

Azi a plecat în avizare ministerială şi ordonanţa de urgenţă care prevede al treilea pachet social de 700 lei pentru seniorii României de la 1 iulie 2022. Azi a fost scrisă o ordonanţă pentru cei rămaşi în şomaj din cauza sancţionării Rusiei.

Nu am renunţat la flexibilizarea PNRR şi pentru ca seniorii României să nu rămână săraci în următorii 50 ani.

Nu am uitat nici tinerii, să îndrăgostim tinerii de meserii, să le arătăm că o şurubelniţă nu are WI-FI. În afară de meseria de IT-ist mai există şi altceva.

PSD ştie să gândească pentru oameni".

Gabriela Firea, ministrul Familiei - "40-60% pentru alimente, îmbrăcăminte şi asistenţi maternali"

"Reprezint o instituţie nou înfiinţată în premieră cu ajutorul lui Marcel Ciolacu.

Conducând o instituţie nou înfiinţată, avem câteva proiecte care vor ajunge în parlament şi vor deveni realitate. Dacă PSD nu intra la guvernare, aceste proiecte nu s-ar fi realizat.

Proiectul care a funcţionat şi în urma căruia s-au născut 560 de copii în Bucureşti prin decontarea fondurilor pentru cuplurile infertile şi vrem să-l extindem la scară naţională. Din păcate, 1 din 5 cupluri sunt infertile şi vreau să-i mulţumesc lui Rafila cu care am realizat acest proiect.

Am lucrat împreună cu ministrul de finanţe, Adrian Câciu, care împreună cu colegii mei, am lucrat la două proiecte pentru tineri.

Am acordat credite cu garanţia statului de 80% pentru studenţi şi familii.

Împreună cu ministrul al Muncii, am lucrat la proiecte care să facă vieţile mai uşoare pentru copiii aflaţi în grija statului care beneficiază de creşteri de 40-60% pentru alimente, îmbrăcăminte şi asistenţi maternali. Poate vi se par sume mici,dar sunt mari comparativ cu ce au fost până la venirea echipei noastre la guvernare.

Alte proiecte -garanţia pentru copii care se află în risc şi vulnerabilitate în cazul separării de părinţi, şi vom construi centre.

Oamenii sunt pe primul loc!"

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor - "încheiem primul tronson de autostradă care va traversa Carpaţii"

"Viziunea mea a fost si rămâne definită - investiţii şi contracte de 10 miliarde de euro, un plan care să fie continuat indiferent de conducerile politice ale ministerului. Obiectivul este unul clar - să aducem infrastructura din România, din logica trecutului, în logica problemelor socio-economice actuale. Sunt un om al paşilor concreţi.

1. O să avem contractată autostrada Sibiu-Piteşti, mai avem un singur pas- semnarea contractului pentru secţiunea 3 şi încheiem primul tronson de autostradă care va traversa Carpaţii.

2. Cea mai grea bătălie pe care o ducem este cea legată de banii din PNRR. Avem ţinte ambiţioase până la sfârşitul anului - semnarea contractului pentru autostrada Moldova, de la Ploieşti până la Paşcani.

Şi semmarea contractului pentru căile ferate de la Caransebeş la Arad , şi de la Episcopia Bihorului la Cluj.

România are nevoie de investiţii în infrastructură, mai ales acum când ne confruntăm cu probleme mari. Trebuie să susţinem firmele româneşti pentru a menţine locurile de muncă".

Marcel Ciolacu, preşedinte PSD: "Este esenţial să ne asigurăm hrana pentru noi înşine"

„Era timpul ca PSD să pună umărul... Ne confruntăm cu inflaţie. Cea mai mare creştere de preţuri din ultimii 40 de ani în economiiile dezvoltate. Apoi, războiul care a dat peste cap lanţurile de aprovizionare. Am construit un plan şi ne-am luptat să-l punem cât mai bine în practică”.

Dacă PSD nu era la guvernare, aceste măsuri nu existau! A conceput pachetul social. S-a luptat pentru plafonarea preţurilor la energie pentru populaţie şi agenţi economici. De asemenea, a decis şi ca statul să strângă cureaua, bani doar pentru salarii, pensii, investiţii. E nevoie ca acest guvern să facă şi mai mult. Este esenţial să ne asigurăm hrana pentru noi înşine. Cumpără româneşte trebuie să fie firul roşu!”.

25 mai, 17:10, pe pagina de Facebook a partidului: “Mâine, #PSD le va prezenta românilor un bilanţ cinstit şi realist al celor 6 luni de guvernare. Nu vrem să fardăm realitatea. Ştim care sunt greutăţile oamenilor şi ce aşteptări au de la noi. Nu vor fi vorbe mari, ci adevăruri simple. Este un moment în care nu facem promisiuni, ci aducem argumente. În care explicăm, din nou, de ce vrem să folosim toate resursele necesare pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie şi pentru a susţine dezvoltarea #firmelor româneşti. Este un raport onest în faţa #românilor, aşa cum cred că trebuie să facă orice guvernare serioasă şi responsabilă. #IMPREUNASPRIJINIMROMANIA” Preşedintele #PSD Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor