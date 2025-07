Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a dat statului 20% din salariu. Le cere directorilor din subordine să facă la fel

„Am primit aseară salariul, am calculat cât reprezintă 20% și am dat înapoi în contul de Trezorerie al ministerului. (…) Am cerut colegilor ă se facă și un cont special în care să se vireze toți acei bani”, explică Ivan, la Antena 3 CNN.

Banii vor intra la bugetul general consolidat al statului român, potrivit ministrului.

El afirmă că această sumă o va vira „cât va fi cazul, până la finalul anului, un an”. Ivan a precizat că a dat înapoi statului 2.550 de lei, care este echivalentul a 20% din salariul său. Ministrul a mai spus că sunt colegi care îi vor urma gestul.

Bogdan Ivan l-a înștiințat pe premierul Ilie Bolojan despre ceea ce are de gând să facă.

„L-am informat și pe premierul Bolojan despre acest lucru pe care mi-am dorit să-l fac. Mi-a spus că am libertatea deplină de a face lucruri pe care le consider că pot să le fac în segmentul meu de energie”, a spus Ivan.

Întrebat dacă și premierul ar fi dispus să facă acest gest, Ivan a spus că nu l-a întrebat pentru că nu și-a permis.

Știrea inițială

„Tocmai am virat 20% din salariul meu de ministru al Energiei statului român. Înainte de a le cere tuturor colegilor din companiile de stat din subordinea Ministerului, e normal ca eu să fac acest gest. Acum le cer și lor și directorilor și membrilor în Consiliile de Administrație și de Supraveghere să facă același gest într-un element de normalitate în care nu putem să cerem doar oamenilor care au venituri mici, doar familiilor tinere aflate la început de drum sau doar bunicilor care au pensii mici, să strângă cureaua și să fie solidari cu România în aceste momente”, a spus ministrul Bogdan Ivan într-un videoclip postat vineri pe Facebook.

El știe că acest lucru nu va rezolva problemele țării

„Cred că acest lucru nu rezolvă problemele sistemice ale României, dar trebuie să meargă în paralel cu reformele sistemice ale statului român, indiferent că ești ministru sau director sau ai orice altă funcție în statul român. Cred că te uiți și cu mai multă responsabilitate la ceea ce trebuie să faci direct ca să rezolvi problemele țării tale”, a a dăugat Bogdan Ivan.