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Bolojan îl numește pe Veștea „veriga slabă” în PNL: Ca să spargi ceva, trebuie să identifici locul cel mai vulnerabil

Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.
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Andrei Rachieru
21 iun. 2026, 21:21, Politic
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Întrebat de ce președintele României Nicușor Dan ar fi ales să îl susțină pe Veștea în locul altor nume vehiculate în PNL, precum Cătălin Predoiu, Bolojan a evitat un răspuns direct, dar a avansat ideea că ar fi fost vizată „veriga slabă” din interiorul partidului.

„Ca să spargi ceva, trebuie să identifici locul cel mai vulnerabil. Din păcate, asta este situația”, a declarat Bolojan la Digi24.

El a respins ideea unei crize deschise în PNL, dar a admis existența unor tensiuni generate de modul în care a fost făcută nominalizarea și de lipsa consultării complete a conducerii partidului.

În opinia sa, astfel de decizii pot alimenta conflicte interne și pot afecta disciplina politică.

Sursa video: Digi 24

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