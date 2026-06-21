Bolojan îl numește pe Veștea „veriga slabă” în PNL: Ca să spargi ceva, trebuie să identifici locul cel mai vulnerabil

Întrebat de ce președintele României Nicușor Dan ar fi ales să îl susțină pe Veștea în locul altor nume vehiculate în PNL, precum Cătălin Predoiu, Bolojan a evitat un răspuns direct, dar a avansat ideea că ar fi fost vizată „veriga slabă” din interiorul partidului.

„Ca să spargi ceva, trebuie să identifici locul cel mai vulnerabil. Din păcate, asta este situația”, a declarat Bolojan la Digi24.

El a respins ideea unei crize deschise în PNL, dar a admis existența unor tensiuni generate de modul în care a fost făcută nominalizarea și de lipsa consultării complete a conducerii partidului.

În opinia sa, astfel de decizii pot alimenta conflicte interne și pot afecta disciplina politică.

Sursa video: Digi 24