Bolojan și alți lideri PNL, bombardați cu mesaje să nu voteze Guvernul Niculescu: „Nu trimiteți PNL-ul în istorie!”. Liberalii ar avea nevoie de AUR pentru o eventuală moțiune de cenzură

„Vă rugăm, nu votați acest guvern!”, „Nu votați acest guvern, mergeți la anticipate!” și „Nu trimiteți PNL-ul în istorie!” sunt doar câteva dintre comentariile publicate la postarea lui Ilie Bolojan.

Reacții similare au apărut și pe pagina oficială a PNL, dar și la postările unor lideri liberali precum Alexandru Muraru, Siegfried Mureșan, Ionel Bogdan și Robert Sighiartău.

PNL ar urma să voteze Guvernul Niculescu

Susținătorii liberalilor critică în special posibilitatea ca PNL să contribuie la revenirea PSD la guvernare, după ce social-democrații au participat la demiterea Guvernului Bolojan, în luna mai.

Bolojan a precizat că liberalii nu vor participa la guvernare și vor rămâne în opoziție. Totodată, PNL își rezervă dreptul de a vota o moțiune de cenzură dacă prevederile acordului nu vor fi respectate.

Această posibilitate a provocat alte reacții pe Facebook, unde este pusă sub semnul întrebării capacitatea liberalilor de a strânge voturile necesare pentru demiterea Guvernului.

„Bataie de joc. Cu cine votati voi motiune de cenzura? De unde majoritate? Cu partenerul lor AUR?”, se arată într-un comentariu.

PNL are nevoie de voturile AUR pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură

În actuala configurație parlamentară, pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură sunt necesare cel puțin 233 de voturi.

PNL are 81 de parlamentari, iar USR are 58, astfel că cele două partide ar putea aduna împreună doar 139 de voturi.

Nici sprijinul AUR, care are 92 de parlamentari, nu ar fi suficient. Cele trei partide ar avea împreună 231 de voturi, cu două mai puține decât numărul necesar pentru demiterea Guvernului. Prin urmare, liberalii ar trebui să obțină și sprijinul altor parlamentari.

În schimb, PNL și USR ar putea depune împreună o moțiune de cenzură, fără ajutorul AUR, deoarece pentru inițierea acesteia sunt necesare doar 116 semnături.

PSD a decis să intre la guvernare și a validat lista miniștrilor

PSD a decis miercuri să intre la guvernare și a validat lista celor 11 miniștri propuși pentru Cabinetul condus de Luca Niculescu.

Social-democrații ar urma să preia mai multe ministere importante, printre care Internele, Justiția, Sănătatea, Transporturile, Apărarea și Dezvoltarea.

În timp ce USR a anunțat că nu va vota un Guvern din care face parte PSD, UDMR și reprezentanții minorităților naționale și-au exprimat disponibilitatea de a susține noul Cabinet.

Ilie Bolojan a explicat că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, în special pentru rectificarea bugetară și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

„Nu votăm pentru a-i salva politic pe cei care au provocat criza. Am putea vota pentru ca România să poată ieși din ea”, a transmis liderul liberal.