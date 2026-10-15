Bolojan pregătește terenul pentru votarea Guvernului Niculescu: „Ieșim din ipocrizie”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ilie Bolojan susține că un vot pentru noul Cabinet ar putea avea costuri politice și de imagine pentru PNL, în condițiile în care acesta ar permite revenirea PSD la guvernare. Liderul liberal afirmă însă că decizia trebuie analizată în primul rând prin prisma efectelor pe care continuarea crizei le-ar avea asupra României.

Potrivit acestuia, grupurile parlamentare ale PNL au recomandat acordarea votului de învestitură în baza unui acord care ar urma să fie semnat cu premierul desemnat.

Documentul ar stabili limite clare pentru sprijinul liberalilor și ar viza obiectivele bugetare, transparența, buna guvernare și respectarea principiilor democrației parlamentare. Acordul ar urma să fie valabil până în primăvara anului 2027.

Bolojan precizează că PNL și-ar păstra inclusiv posibilitatea de a vota o moțiune de cenzură în cazul în care condițiile stabilite vor fi încălcate.



Bolojan: România are nevoie rapid de un guvern funcțional

Liderul PNL invocă drept principal argument situația economică și bugetară, după cinci luni de criză politică și funcționare a unui guvern fără puteri depline.

El avertizează că, în lipsa unei rectificări bugetare rapide, mai multe servicii esențiale ar putea avea probleme de funcționare. Bolojan indică în special sistemul sanitar, susținând că unele unități de primiri urgențe s-au confruntat încă din vară cu insuficiența fondurilor, situația fiind temporar rezolvată prin redistribuirea unor sume din bugetul Ministerului Sănătății.

Prelungirea incertitudinii politice ar putea afecta și costurile de finanțare ale României, avertizează liderul liberal, care estimează că statul s-ar putea împrumuta mai greu și la dobânzi mai ridicate, în condițiile menținerii unui risc de țară crescut.

„Nu refacem coaliția”

Bolojan insistă că eventuala susținere a învestiturii nu înseamnă refacerea coaliției și nici acordarea unui cec în alb noului Executiv.

„Votul nu va fi unul de încredere”, afirmă liderul PNL, explicând că acesta ar avea ca obiectiv exclusiv ieșirea din criza politică.

Responsabilitatea pentru componența Cabinetului îi va reveni premierului tehnocrat desemnat de președintele României, iar PNL va rămâne în opoziție și se va comporta ca partid de opoziție după eventuala învestire, susține Bolojan.

„Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparține în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către Președintele României. Și așa este și normal: domnia sa are datoria de a forma un cabinet și o majoritate de învestire. Noi vom fi în opoziție și ne vom manifesta ca atare după potențiala învestitură. Până la urmă, ieșim și din ipocrizie. Cei care au doborât guvernul, direct și indirect, își vor asuma acum guvernarea și soluțiile. Noi am încercat tot ce s-a putut, dar nu am avut sprijinul necesar”, spune Bolojan

Liderul liberal admite că strategia implică un risc electoral, deoarece PNL ar putea fi asociat ulterior cu deciziile controversate ale Guvernului. El argumentează însă că liberalii nu ar trebui să pună interesul politic al partidului înaintea necesității ca România să aibă un Executiv cu puteri depline.

„Nu pot face așa ceva țării noastre doar pentru a evita costul personal de imagine. PNL va lua o decizie finală la sfârșitul acestei săptămâni. Deocamdată, grupurile parlamentare au recomandat să dăm votul de învestitură în baza unui acord pe care l-aș putea semna cu premierul desemnat. Acordul trasează precis limitele unei susțineri punctuale, strict pentru obiectivele bugetare, principiile de transparență, bună guvernare și democrație parlamentară, și este valabil până în primăvara anului 2027. Ne rezervăm inclusiv posibilitatea de a vota o moțiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate,” spune premierul interimar.

Decizia finală privind votul PNL pentru Guvernul Niculescu urmează să fie luată la sfârșitul acestei săptămâni.