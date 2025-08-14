Budăi face apel să se renunţe la CASS pentru mame şi veterani de război

„11.300 de lei lunar din taxarea veteranilor de război cu CASS! În contextul discuţiilor publice referitoare la Pachetul 2 de măsuri, PSD susţine repararea erorii cu aplicarea CASS la ICC (indemnizaţia de creştere a copilului) pentru mamele gravide, care sunt în perioada de creştere a copilului, precum şi taxarea cu CASS a veteranilor de război”, spune Budăi, pe Facebook.

Acesta susţine că PSD face apel la partenerii de coaliţie să înţeleagă aceaste aspecte şi să fie de acord cu rezolvarea lor.

În caz contrar, Budăi afirmă că PSD va redacta un proiect de lege pe care îl va depune în parlament pentru rezolvarea acestor situaţii, „în cel mai scurt timp”.