Budăi: Plafonarea adaosurilor la alimente este o barieră împotriva creșterii speculative a prețurilor

„Deci este 100% sigur că dacă se înlătură plafonul vor crește prețurile la alimentele esențiale! Asta înseamnă sărăcirea cetățenilor români cu venituri mici și creșterea profiturilor pentru marile lanțuri de magazine! Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente și ce înțelegere au cu marii retaileri? Ce îi mână pentru a lua astfel de decizii profund anti-sociale și anti-naționale în aceste momente și așa dificile? Eu le spun că nu au fost votați de retaileri, ci de cetățenii români”, a scris Budăi pe Facebook.

Acesta adaugă că PSD nu va permite acest lucru: „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!”.