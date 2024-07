Burduja, la inaugurarea Parcului Fotovoltaic SAPE din Dârvari 2: progres către un viitor mai curat

Burduja a participat la inaugurarea Parcului Fotovoltaic Dârvari 2, realizat de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie (SAPE), în localitatea Dârvari, judeţul Prahova.

Această investiţie reprezintă un pas important pentru sectorul energetic, fiind primul parc fotovoltaic integrat cu capacitate de stocare, realizat de către o companie de stat cu fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Realizarea acestui proiect este dovada că putem transforma provocările în oportunităţi reale, creând locuri de muncă, crescând producţia de energie în România şi protejând mediul. Sunt mândru de acest progres şi de faptul că ţara noastră se află pe drumul cel bun în tranziţia către surse de energie ieftine şi curate. Eforturile depuse în primul an de mandat, miliardele de euro atrase pentru energie, sutele de contracte semnate în această perioadă încep să dea roade. Evenimentul de astăzi ne dă încredere că munca depusă de noi la Ministerul Energiei aduce beneficii pentru români, contribuie la securitatea energetică a României şi la creşterea competitivităţii mediului de afaceri. Am spus public că cea mai mare nevoie a sistemului energetic acum este stocarea şi iată că o investiţie a statului are inclusă această componentă. Continuăm să finanţăm proiecte care aduc beneficii concrete. Prin PNRR, pe aceeaşi axă din care a fost finanţat proiectul inaugurat astăzi, avem semnate şi în curs de dezvoltare încă 297 de proiecte noi. Efectele acestor investiţii fără precedent se vor vedea anul acesta şi mai ales din 2025. Lucrăm continuu pentru a valorifica oportunităţile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi Fondul pentru Modernizare”, a declarat Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF) Dârvari 2 este un proiect cofinanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Capacitatea de producţie a parcului este de 4.9995 MW, cu o capacitate de 1 MW stocare în baterii.

Valoarea totală a proiectului a fost de 28.901.375,38 Lei fără TVA. Valoarea obţinută prin contractul de finanţare: 7.469.253 Lei fără TVA. Proiectul este finanţat din componenta C6. Energie din PNRR, Masura de investiţii I.1 noi capacităţi de producţie de energie electrică din surse regenerabile.