Câciu: Statul român trebuie să facă o ajustare de cheltuieli bugetare

„Astăzi (miercuri - n.r.) am luat o decizie o ajustare pe Codul de Procedură fiscală, cu privire la modul de acordare a eşalonărilor simplificate şi a eşalonărilor clasice. Nu se mai acceptă la eşalonare accizele, nici la cea clasică, nici la cea simplifacată. Pe cea simplificată nu se mai acceptă la eşalonare accize, stopaj la sursă şi taxe din jocuri de noroc. Intervin şi anumite instrumente pentru ca eşalonarea să nu mai fie folosită ca instrument de temporizare mai mult decât trebuie a plăţii unot taxe către bugetul de stat. De asemenea, se ridică nivelul de garanţii care se depun la eşalonarea clasică şi creşte dobânda eşalonărilor simplificate, se egalizează cu dobânda de la eşalonarea clasică”, spune Adrian Câciu.

El arată că la nivelul coaliţiei şi a Guvernului sunt făcute analize periodice, trimestrial.

„La şedinţa de ieri (marţi - n.r.) a coaliţiei am avut o astfel de prezentare pentru că este final de trimestru, este normal să ai o abordare responsabilă, prezinţi care este situaţia şi ajustezi, adaptezi politicile Guvernului astfel încât ţintele pe care le-ai asumat la început de an să le păstrezi ca fiind obiective de atins. Pe fondul constatărilor şi a unei reducere a încasărilor la veniturile statului, este evident şi cred că asta nu are de ce să deranjeze pe nimeni, că şi statul român trebuie să facă facă o ajustare de cheltuieli bugetare, mai ales în zona cheltuielilor neesenţiale. Având în vedere decizia de ieri, colegii de la Finanţe vor face o analiză pentru ajustarea cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului. Unora li se pare mult, eu vreau să spăun că etse o ajustare primară, cred că există multe locuri unde, nu aş vrea să o numesc risipă dar o consolidare fiscală să meargă şi pe zona de cheltuiei bugetare. Vă asigur că atunci când măsurile vor prinde concreteţe vor fi puse la dispoziţie. Toate măsurile sunt sunt posibile. Trebuie să ajustăm cheltuielile bugetare. Cred că românii ne cer, în primul rând nouă, ca stat, să dăm dovadă de solidaritate. Ca să nu fie o surpriză, anul trecut am anunţat ajustarea în luna mai, tot în primăvară. Abordarea noastră este de zi cu zi, de a lua măsuri”, încheie Câciu.

„Nu vă aşteptaţi ca acest guvern să taie bani de la cetăţeni, dar să găsească o formă de echitate socială, de justiţie socială, asta pot să vă asigur că pentru asta lucrăm”, adaugă ministrul de Finanţe.

Întrebat dacă se pune problema impozitării salariilor bugetarilor care depăşesc salariul preşedintelui României, el afirmă: „Măsurile de ajustare nu sunt măsuri fiscale. Noi discutăm de ajustări de cheltuieli care sunt pe politica fiscal-bugetară nu pe zona de Cod Fiscal. (...) Nu exclud absolut niciun fel de posibilitate”, completează Câciu.

În opinia ministrului de Finanţe, în prezent nu este oportună o discuţie despre impozitare şi afirmă că salariile bugetarilor „până la aprobarea legii salarizării şi venirea cu noile principii ale salarizării, lucrurile intră într-o perioadă de aşteptare şi analiză”.

Se reduc cheltuieli bugetare cu 20 de miliarde, fără a tăia de la investiţii, au decis, marţi, liderii PSD, PNL şi UDMR în şedinţa coaliţiei.