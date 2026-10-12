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Călin Georgescu află astăzi dacă instanța îi admite cererea de înlocuire a arestului preventiv

Călin Georgescu află luni dacă va scăpa de arestul preventiv, după ce a solicitat înlocuirea acestei măsuri cu una mai blândă.
Călin Georgescu află astăzi dacă instanța îi admite cererea de înlocuire a arestului preventiv
Andrei Rachieru
12 oct. 2026, 09:23, Politic
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UPDATE 9:28

Călin Georgescu este în sala de judecată. Procesul a început în urmă cu aproximativ opt minute.

Știrea inițială

Tribunalul București analizează cererea fostului candidat la alegerile prezidențiale, în timp ce susținătorii săi continuă să protesteze în fața Arestului Central al Capitalei. Jandarmeria București a aplicat 124 de amenzi de la încarcerarea acestuia, în valoare totală de peste 100.000 de lei.

Termenul pentru analizarea solicitării lui Călin Georgescu este programat luni, la ora 9:00. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a cerut înlocuirea arestului preventiv pentru 30 de zile cu o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. Acesta a contestat anterior măsura, însă magistrații i-au respins solicitarea.

Susținătorii lui Călin Georgescu protestează în fața Arestului Central

Între timp, susținătorii lui Călin Georgescu continuă să protesteze în fața Arestului Central al Capitalei, unde au instalat corturi. Aceștia îi scandează numele fostului candidat la prezidențiale și cer eliberarea sa.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, de la momentul încarcerării lui Georgescu au fost aplicate 124 de amenzi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Valoarea totală a sancțiunilor depășește 100.000 de lei.

Tribunalul București decide dacă Călin Georgescu rămâne în arest preventiv

Magistrații Tribunalului București urmează să decidă dacă admit cererea prin care Călin Georgescu solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură preventivă mai blândă.

O eventuală admitere a cererii ar putea însemna plasarea acestuia în arest la domiciliu sau sub control judiciar. În caz contrar, fostul candidat la alegerile prezidențiale ar putea rămâne în arest preventiv, în condițiile stabilite de instanță.

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