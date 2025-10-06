Care sunt condițiile PSD pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei? Anunțul făcut de Sorin Grindeanu

El cere partenerilor să stabilească fie un candidat comun, fie candidați separați pentru fiecare partid.

„Alegerile la București sunt despre oameni, nu despre un om care va fi viitorul primar. E vorba de decizii politice. Noi, politic, am decis să fim în această coaliție. Noi PSD-ul. Și celelalte partide din coaliție au decis același lucru.

Să formăm această alianță de patru partide. Politic, noi am spus, am enunțat câteva condiții, vorbind de o coaliție politică. Și anume, că ne dorim ori să avem un candidat comun, toate partidele, ori fiecare partid membru al acestei coaliții să aibă un candidat propriu, separat. Altfel, ne trezim într-o coaliție politică, izolați față de ceilalți. Ceea ce ne duce într-o situație care ne-ar putea face să ne punem întrebări ce mai căutăm în această coaliție”, spune liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

El afirmă că „dacă se întâmplă lucrurile pe aceste coordonate, nu avem nicio problemă să organizăm alegeri”.

Întrebat ce vor face social-democrații dacă Ilie Bolojan va da hotărâre de guvern pentru organizarea alegerilor parțiale fără acceptul PSD, liderul interimar al PSD a spus: „Înseamnă că există o dorință politică mai mare de a avea un om la primăria generală decât această alianță politică. (…) Nu vă supărați de mine, eu sunt președinte, chiar dacă interimar în acest moment, la Partidul Social-Democrat. Noi am dat un vot în interior și un masiv de intrare la guvernare în această alianță. Cred că undeva spre 70%, de bună credință, și am intrat în această coliție. Nu să fim tratați ca și ruda săracă și să fim puși la colț”.

El respinge ideea unui șantaj politic: „Eu am spus de o alianță politică dacă se dorește a continua sau nu. Și o alianță despre oameni, nu despre un om”.

Liderul USR, Dominic Fritz, afirma, duminică seara, că organizarea alegerilor este un drept care nu poate fi negociat prin înțelegeri politice sau trocuri. El spune că „niciun partid nu are dreptul să condiționeze alegerile de combinații politice” și critică ideea de „candidat unic” ca fiind „politic falimentară”.