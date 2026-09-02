Cătălin Drulă, mesaj pentru votanții UDMR: Cum i-a ajutat UDMR pe extremiști să obțină un sprijin în Parlamentul României

Cătălin Drulă, deputat USR, acuză UDMR că a ajutat PSD și transmite electoratului maghiar un mesaj. El spune că partidul a votat ca formațiunile din opoziție să obțină locuri în conducerea Camera Deputaților.

„Prin votul UDMR, partidele extremiste împotriva cărora UDMR ar lupta li se dau acum 4 reprezentanți în conducere (3 AUR + 1 SOS), în timp ce USR+PNL de dreapta au doar doi. Se pare că USR+PNL are 94 de reprezentanți în Parlament, în timp ce AUR+SOS are 75. Această matematică ciudată a fost posibilă doar prin votul UDMR”, a transmis Drulă, printr-o postare pe Facebook.

Scandal încă de la primul vot din noua sesiune parlamentară

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a supus ieri la vot noua conducere a Biroului Camerei Deputaților. Față de sesiunile parlamentare trecute, acum USR și PNL aveau cu două locuri mai puțin în această echipă.

Votul care a semănat tensiuni între partidele Parlamentare a avut loc marți, 1 septembrie, chiar în prima zi de sesiune parlamentară. Tot atunci, USR și PNL au contestat demersul la Curtea Constituțională.

Deputații PNL și USR boicotează acum activitatea parlamentară și au anunțat că nu vor participa la nicio altă activitate în afară de cele ale grupurilor parlamentare din care provin.