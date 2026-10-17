Câte voturi ar avea Guvernul Niculescu după ședința PNL. Simulare Mediafax pentru votul de marți

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit sâmbătă, de la ora 13:00, pentru a decide cum votează Guvernul Niculescu. Ilie Bolojan a anunțat că propune un vot pentru învestire, „de responsabilitate și necesitate”, fără ca partidul să intre la guvernare. Nu toți colegii lui sunt de acord.

Scenariul în care PNL votează în bloc

PSD are 127 de parlamentari, PNL 81, UDMR 31, minoritățile naționale 17, iar grupul Uniți pentru România tot 17. Împreună strâng 273 de voturi, cu 40 peste prag. Dacă se adaugă și cei șapte parlamentari PACE – Întâi România, totalul urcă la 280.

Cu cei 22 de neafiliați, cifra teoretică maximă ar fi 302 voturi. Puțin probabil, dar posibil.

Cât costă revolta din PNL

Problema e că nu e sigur câți liberali vor respecta linia partidului. Dragoș Ciobotaru, liderul PNL Vrancea, a spus clar că nu votează. Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, la fel. Filiala Iași, condusă de vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, a decis în unanimitate să nu susțină Cabinetul.

Dacă zece liberali refuză, Guvernul ar avea 270 de voturi cu PACE și 263 fără. La 20 de voturi lipsă, cifrele scad la 260, respectiv 253. Chiar și în acest scenariu, Cabinetul trece.

Pragul critic e mai jos decât pare. Fără niciun vot liberal, majoritatea s-ar opri la 192. Cu PACE, la 199. Cu toți cei 22 de neafiliați, la 221, adică tot cu 12 sub prag.

Altfel spus, Luca Niculescu are nevoie de cel puțin 12 liberali chiar și în cel mai favorabil scenariu pentru el. În cel mai realist, fără neafiliați și fără PACE, îi trebuie 41 dintre cei 81, adică jumătate din grupul PNL.

Cine votează împotrivă

USR, AUR și SOS România au anunțat că nu vor vota Guvernul. Dominic Fritz a repetat că USR nu susține un Executiv cu miniștri PSD. George Simion a promis „zero voturi de la AUR”, iar Diana Șoșoacă cere alegeri anticipate.

UDMR și minoritățile naționale sunt singurele sprijine ferme din afara PSD. Kelemen Hunor a anunțat că votează Guvernul.

Audierile miniștrilor propuși încep luni în comisiile parlamentare. Votul final este programat marți, de la ora 14:00.