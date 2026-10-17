PNL decide astăzi dacă susține Guvernul Niculescu. Ședința conducerii a început

Prefectul de Arad, Mihai Pașca, a făcut apel la liberalii din conducerea PNL, în special la Ilie Bolojan, să nu susțină învestirea Guvernului Niculescu și să refuze o formulă executivă dependentă de PSD. El îl acuza pe președintele Nicușor Dan că a prelungit criza politică și a pus presiune asupra liberalilor pentru a accepta guvernul propus. Pașca a criticat mai mulți miniștri propuși de PSD, pe care îi acuz de incompetență și clientelism politic. El susținea că PNL trebuie să condiționeze votul de formarea unui guvern cu o componență decentă, avertizând că acordurile politice nu garantează respectarea reformelor.

La rândul său, PNL Iași, condus de Alexandru Muraru, a decis în unanimitate să nu susțină învestirea Guvernului Niculescu, considerând că un executiv dependent de PSD nu poate rezolva criza politică. Liberalii ieșeni critică mai mulți miniștri propuși, inclusiv pe Marian Neacșu, Florin Manole, Daniel Zamfir și Alexandru Rogobete. Deși își declară susținerea pentru direcția lui Ilie Bolojan, filiala se opune votului pentru învestire pe care liderul PNL îl propune. PNL Iași susține formarea unei majorități reformiste sau organizarea de alegeri anticipate.

Reuniunea PNL vine după ce susținerea anunțată inițial de liberali a început să fie contestată din interiorul formațiunii.

Liberalii trebuie să tranșeze votul pentru noul Guvern

Ședința BPN are loc într-un moment important pentru deblocarea crizei politice, în condițiile în care lista Cabinetului Niculescu și programul de guvernare au fost deja depuse la Parlament.

În ultimele zile, scenariul luat în calcul era ca PNL să voteze pentru învestirea Executivului fără să intre însă la guvernare alături de PSD. Deputatul liberal Mircea Fechet explica miercuri că partidul poate susține instalarea noului Cabinet pentru a pune capăt perioadei de instabilitate politică, urmând apoi să facă opoziție PSD.

Situația s-a complicat însă după prezentarea formulei finale a Guvernului. Mai mulți liberali și susținători ai partidului au criticat perspectiva ca voturile PNL să faciliteze revenirea PSD la Palatul Victoria, iar nemulțumirile au ajuns și în rândul parlamentarilor.

Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru a anunțat vineri că va susține în ședința de sâmbătă că partidul nu ar trebui să voteze Cabinetul în actuala formulă.

PSD are 11 miniștri în Cabinetul Niculescu

Luca Niculescu a depus joi la Parlament lista unui Cabinet format din 19 membri. Dintre aceștia, 11 sunt propuși de PSD, iar ceilalți sunt independenți, inclusiv premierul desemnat.

Social-democrații au decis să intre direct la guvernare, după negocierile purtate în ultimele zile. Printre numele propuse de PSD se află Marian Neacșu, pentru funcțiile de vicepremier și ministru de Interne, Alexandru Rogobete la Sănătate, Florin Barbu la Agricultură și Radu Marinescu la Justiție.

Luca Niculescu a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 5 octombrie, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a argumentat atunci că diplomatul are cele mai mari șanse să coaguleze o majoritate parlamentară.

Votul din Parlament, programat marți

Miniștrii propuși urmează să fie audiați luni, 19 octombrie, în comisiile de specialitate, iar votul de învestitură este programat pentru marți, 20 octombrie.

Pentru instalarea Guvernului sunt necesare minimum 233 de voturi. Poziția finală a PNL, care are 81 de parlamentari, poate modifica substanțial calculele pentru majoritatea pe care se bazează Luca Niculescu. USR a decis deja să voteze împotriva noului Executiv.