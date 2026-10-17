PNL Iași spune „nu” Guvernului Niculescu. Bolojan cere vot pentru învestire, liberalii ieșeni cer alegeri anticipate

Biroul Politic Județean al PNL Iași consideră că România nu poate ieși din criza politică printr-un guvern dependent de PSD, partid pe care îl face responsabil pentru blocajele și instabilitatea din ultimele luni, potrivit unui comunicat al filialei.

„Decizia PNL Iași este una unanimă, fermă și fără echivoc: nu susținem învestirea unui guvern dependent de PSD”, a declarat Alexandru Muraru. Potrivit lui, PNL nu poate fi folosit pentru legitimarea unei astfel de formule și trebuie să rămână „un partid al reformelor și al responsabilității, nu o anexă parlamentară a PSD”.

Critici la adresa miniștrilor propuși

Liberalii ieșeni spun că însăși componența cabinetului face imposibilă susținerea lui. Ei invocă prezența unei persoane condamnate penal la conducerea unui portofoliu important, fără să o numească. Funcția de vicepremier și ministru de Interne este propusă pentru Marian Neacșu, pe care deputatul PNL Dragoș Ciobotaru l-a descris drept „o persoană condamnată penal”.

PNL Iași îi critică și pe Florin Manole, propus la Muncă, căruia îi impută blocarea reformei salarizării, pe Daniel Zamfir, propus la Economie, pentru „atacurile politice agresive”, și pe Alexandru Rogobete, propus la Sănătate. Filiala îi reproșează acestuia întârzierile la Institutul Regional de Boli Cardiovasculare din Iași și pierderea a două treimi din spitalele construite prin PNRR.

Despre premierul desemnat, Luca Niculescu, liberalii ieșeni spun că nu îi contestă meritele în jurnalism și diplomație. Ei consideră însă că, fără partid și fără bază parlamentară proprie, nu ar putea controla miniștrii susținuți de PSD, iar un acord cu el ar fi „un cec în alb” pentru social-democrați.

Contra liniei lui Bolojan

Deși afirmă că susține în continuare direcția reprezentată de Ilie Bolojan, PNL Iași se opune votului pe care președintele partidului îl propune. Bolojan a anunțat că va cere Biroului Politic Național un vot pentru învestire, „de responsabilitate și necesitate”, fără ca PNL să intre la guvernare.

Ședința conducerii PNL începe sâmbătă, la ora 13:00. Votul de învestire din Parlament este programat marți, 20 octombrie, iar voturile liberalilor sunt considerate esențiale pentru trecerea Guvernului Niculescu. PNL Iași susține că soluția este o majoritate reformistă credibilă sau, în lipsa ei, alegeri anticipate.