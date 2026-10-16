Revoltă în PNL înainte de votul pe Guvern: „Cum aș putea vota așa ceva?”. Liberalul care refuză compromisul cu PSD

„Cea mai dureroasă decizie!

Să votez Guvernul Luca Niculescu ar putea debloca, pe termen scurt, situația critică în care ne aflăm. Însă, privind lista miniștrilor, mă tem că, pe termen lung, vom ajunge într-o situație și mai rea decât în 2025, iar toate sacrificiile făcute de cetățeni în ultimul an vor fi în zadar.

Să NU votez acest guvern înseamnă să prelungim instabilitatea, să lăsăm Guvernul Ilie Bolojan să continue ca interimar și să ne asumăm riscul ca toate problemele care vor apărea în următoarele două luni să se răsfrângă asupra noastră, a liberalilor.

Dar parcă toată lumea a uitat un lucru esențial: PSD a dărâmat Guvernul! Prin urmare, tot PSD ar trebui să își asume responsabilitatea pentru instalarea unui nou guvern.

Am pornit de la ideea că trebuie să acceptăm votarea Guvernului Luca Niculescu, cu speranța că va fi un guvern tehnocrat, în condițiile în care nu există majorități politice clare. PSD a refuzat însă această variantă, declarând că nu va vota un guvern tehnocrat. Oare chiar nu contează pentru ei ce se întâmplă cu această țară?

Am ajuns, în schimb, la un guvern mixt, cu 11 miniștri PSD, în care vicepremierul și ministru al Internelor este o persoană condamnată penal…pffff.

Cum aș putea vota așa ceva?

Acesta este mesajul pe care îl voi transmite și sâmbătă, în cadrul ședinței Biroului Politic Național: PNL nu poate susține acest guvern în aceste condiții. Responsabilitatea nu poate fi aruncată pe masa liberalilor doar pentru a acoperi consecințele deciziilor altora. A face acest lucru nu ar însemna responsabilitate, ci iresponsabilitate.

Aceasta este și viziunea filialei PNL Vrancea, exprimată de Biroul Politic Județean dar și de majoritatea covârșitoare a primarilor liberali din județul Vrancea.

PSD trebuie să își găsească susținători acolo unde a mai găsit atunci când ne-a adus în această situație, nu la PNL, partid pe care reprezentanții PSD continuă să îl atace și astăzi, pe toate canalele.

A fi responsabil nu înseamnă să accepți orice compromis. Înseamnă să îți respecți principiile, să îți asumi deciziile și să nu uiți cine a provocat această criză.

PNL trebuie să rămână fidel valorilor sale, nu să devină soluția de avarie a PSD sub presiunea unor crize create tot de ei”, a transmit deputatul Ciobotaru Dragoș.

Criza politică a început după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, la 5 mai 2026. Luca Niculescu este al patrulea premier desemnat de președintele Nicușor Dan în încercarea de a forma un nou Executiv. Nominalizările anterioare au fost Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan, iar guvernele propuse de Veștea și Mureșan au fost respinse de Parlament.

PNL a decis, la nivelul grupurilor parlamentare, să susțină învestirea Guvernului Niculescu, dar să rămână în opoziție, fără să intre într-o coaliție cu PSD. Decizia finală urma să fie luată de Biroul Politic Național al partidului în weekendul 17–18 octombrie. Votul de învestitură este programat pentru marți, 20 octombrie.