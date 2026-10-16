Surprizele din viitorul Guvern. Cine sunt „liberalii” din echipa lui Niculescu

În mod oficial, lista depusă la parlament de Luca Niculescu conține nume de miniștri desemnați de Partidul Social Democrat și specialiști fără apartenență politică. Totuși, unii dintre tehnocrații propuși au activat în trecut în cabinete PNL sau pot fi asimilați curentului liberal.

Nazare, fost parlamentar PNL

Cel mai „vizibil liberal” este ministrul propus la Ministerul de Finanțe. Alexandru Nazare este ministrul demis din Guvernul Bolojan și va continua în fruntea ministerului în Guvernul Niculescu dacă echipa va trece de votul Parlamentului.

Conform informațiilor publice, Nazare este un politician care a ajuns în Parlament pe listele PDL și PNL. El a făcut parte din mai multe guverne liberale ca ministru sau ca secretar de stat. Este ministru al Finanțelor din 2025 în guvernul Ilie Bolojan, după ce a deținut același portofoliu în guvernul Florin Cîțu.

Nazare a mai fost ministru al Transporturilor în guvernul Mihai Răzvan Ungureanu.

Ludovic Orban l-ar fi vrut ministru pe Sorin Costreie

Consilierul prezidențial Sorin Costreie este propus pentru șefia Ministerului Educației. Tehnocratul Sorin Costreie a acumulat o experiență extinsă în administrația centrală din România, activând în cadrul aparatului guvernamental sub mandatele a patru premieri diferiți. A lucrat alături de tehnocratul Dacian Cioloș și apoi a fost păstrat în trei cabinete conduse de premieri liberali.

Pe portalul Administrației Prezidențiale scrie că „începând din 17 noiembrie 2025, Sorin Costreie (n. 1971) este consilier prezidențial pentru educație şi cercetare.”

Tot acolo, lui Costreie i se face o scurtă caracterizare.

„Sorin Costreie este profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București, specializat în filosofia matematicii, filosofia limbajului, filosofia logicii și filosofia științei. (…) A ocupat poziția de consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernul României pentru trei premieri, a fost secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării, anterior, consilier al ministrului”, mai scrie pe portalul Administrației.

Sorin Costreie a fost consilier de stat pentru educație și cercetare în Guvernele Orban, Cîțu și Ciucă. La finalul anului 2020, numele său a fost vehiculat drept o posibilă variantă de ministru în Cabinetul condus de liberalul Ludovic Orban. Se pare că varianta a fost avansată chiar de președintele de atunci al PNL.

Dumitru Chisăliță a fost consilierul liberalului Sebastian Burduja

Dumitru Chisăliță, fondatorul Asociației Energia Inteligentă și fost director și președinte al Consiliului de Administrație al Romgaz, este propunerea pentru conducerea Ministerului Energiei în Guvernul Luca Niculescu. Inginer de profesie, cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul energetic, Chisăliță a lucrat în sectorul gazelor naturale, a ocupat funcții de conducere și a devenit una dintre vocile cunoscute în dezbaterile publice despre prețurile energiei, siguranța aprovizionării și tranziția energetică.

Pe scurt, un expert cu un CV impresionant care a mai avut legături cu Palatul Victoria. Între 2023 și 2025, a fost Consilier Onorific al Ministrului Energiei. El a oferit consultanță de specialitate în mandatul liberalului Sebastian Burduja. În perioada menționată, s-a ocupat de piața liberă de energie și a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al Romgaz.

Ce spune premierul desemnat despre echipa sa

Luca Niculescu a afirmat că, indiferent de proveniența politică, membrii Cabinetului vor avea aceleași obiective și vor respecta aceleași termene și reguli.

„Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică”, a transmis Luca Niculescu, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Premierul desemnat a admis că formula propusă pentru viitorul Executiv este una atipică pentru politica românească, dar a spus că aceasta este determinată de actualul context politic, economic și social.

„Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare”, a precizat Niculescu.

Lista cu miniștri și proiectul programului de guvernare au fost depuse joi seara la Parlament. Următoarea etapă este audierea miniștrilor în comisiile parlamentare, iar votul de învestitură este programat pentru săptămâna viitoare. Potrivit surselor Mediafax, ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului va avea loc marți, 20 octombrie, de la ora 14.00.