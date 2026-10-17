Surse: Ilie Bolojan explică la BPN de ce cere vot pentru Guvernul Niculescu. Urgențele și ambulanțele riscă să rămână fără bani

„Încetarea acestei stări de provizorat nu mai este, așadar, o problemă de calcul politic. Este, pur și simplu, o problemă de responsabilitate”, a declarat președintele PNL, au declarat surse prezente la ședința Biroului Politic Național pentru MEDIAFAX.

Bolojan a amintit că au trecut peste cinci luni de când guvernul pe care l-a condus a fost demis prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD. Un guvern interimar are atribuții limitate și nu poate face prin ordonanță de urgență rectificarea bugetară de care au nevoie instituțiile până la sfârșitul anului.

Urgențele, finanțate la 30%

Cel mai grav exemplu dat de premierul interimar este cel al unităților de primiri urgențe. În 2025, UPU de la Spitalul Floreasca, cea mai mare din țară, a avut o alocare inițială de peste 10 milioane de lei. Anul acesta, aceeași unitate a primit sub 5 milioane.

La Târgu Mureș, suma a scăzut de la 8 milioane de lei în 2025 la sub 4 milioane la începutul acestui an. Potrivit lui Bolojan, unele unități de primiri urgențe au primit aproximativ 30% din banii necesari pentru tot anul.

„În mod iresponsabil, fie din incompetență, fie în mod premeditat, Ministerul Sănătății a alocat la începutul anului sume total insuficiente pentru funcționarea acestor unități”, a spus Bolojan. La începutul anului, ministru al Sănătății era Alexandru Rogobete, propus acum de PSD pentru același post.

Problema de la Floreasca a fost rezolvată prin redistribuiri în interiorul ministerului.

Ambulanțe și pompieri, loviți de scumpirea carburanților

Inspectoratele pentru Situații de Urgență și serviciile de ambulanță au și ele deficit de finanțare. Prețurile la carburanți au crescut cu 20–30% de la sfârșitul lui februarie, iar bugetele s-au consumat mai repede.

La Transporturi, România are contracte semnate pe PNRR de 19,5 miliarde de euro, în condițiile în care alocarea finală este de 4,6 miliarde. Lucrările au început și au nevoie de bani pentru a continua.

Bolojan a mai amintit de seceta care a făcut ca aproximativ 20% din producția de energie a României, asigurată de centrala de la Cernavodă, să nu mai poată fi livrată.

„Nu avem așteptări foarte mari”

Despre Guvernul propus, Bolojan a recunoscut că, dintr-un calcul strict politic, PNL nu ar trebui să-l voteze. „Știm care sunt capacitățile unora dintre cei nominalizați pentru funcțiile de miniștri, pentru că am lucrat cu o parte dintre ei”, a spus el.