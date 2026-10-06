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Nicușor Dan a semnat decretul prin care Luca Niculescu este desemnat candidat la funcția de premier

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat, marți, decretul privind desemnarea lui Luca-Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.
Nicușor Dan a semnat decretul prin care Luca Niculescu este desemnat candidat la funcția de premier
Laura Buciu
06 oct. 2026, 11:17, Politic
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Luca Niculescu a fost desemnat luni, 5 octombrie, de șeful statului, după consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare de la Palatul Cotroceni. Este cea de-a patra nominalizare pentru funcția de premier făcută de Nicușor Dan.

După desemnare, Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a se prezenta în Parlament în vederea obținerii votului de învestitură.

Luca Niculescu este diplomat și ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Din 2022, el este și coordonator național al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Anterior, între 2016 și 2022, Niculescu a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra. Înainte de cariera diplomatică, a lucrat timp de mai mulți ani ca jurnalist.

Președintele Nicușor Dan a motivat alegerea lui Niculescu prin faptul că acesta ar avea cele mai mari șanse să obțină o majoritate parlamentară și a subliniat necesitatea formării rapide a unui Guvern, în contextul prelungirii incertitudinii politice.

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