Ce garanții poate oferi Nicușor Dan că donatorii campaniei sale nu vor beneficia de avantaje

„Garanția cred că este ce am făcut eu în spațiul public. Am fost primarul Capitalei, am făcut același lucru în 2020. Au fost oameni care au donat bani pentru mine și nu au avut niciun fel de avantaj”, a răspuns candidatul, la dezbaterea organizată la MCN Podcast.

Când i s-a cerut să numească cinci donatori care l-au susținut financiar în campania pentru primărie și care nu au primit ulterior avantaje, Nicușor Dan a susținut că aceste informații sunt disponibile în declarațiile sale de avere și prin solicitări către Autoritatea Electorală Permanentă. A fost contrazis imediat că datele sunt anonimizate în declarațiile publice. Dan a menționat că declarația din 2024 pentru alegerile locale ar trebui să fie neanonimizată.

În final, candidatul a promis că „imediat după încheierea campaniei electorale” va face publică lista celor care au donat peste 5.000 lei pentru campania sa.