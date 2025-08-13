Saatchi & Saatchi semnează campania ING Credit Card cu Chef de Cutreierat pentru ING Bank România

ING Credit Card nu e doar un card de cumpărăturiEste biletul spre apusuri de vis, activități de bucket list sau acel obiect neașteptat dintr-o piață de la capătul lumii. Creat pentru hoinari și iubitori de amintiri tari, e pasul de la „dacă aș…” la „hai s-o fac!”

Campania ING Credit Card cu chef de cutreierat este adresată spiritelor libere, care ar da oricând, fără să clipească, o canapea scumpă pe un bilet de avion. Pentru minunații rătăcitori care știu că o aventură trăită într-o piață de mirodenii bate orice gadget strălucitor. Căci lucrurile cu adevărat valoroase rămân cu tine o viață, nu un sezon.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21178