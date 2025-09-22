Peste 100.000 de euro donați în urma inițiativei lui David Popovici de ziua sa pentru viitorii campioni

Fondurile vor sprijini 35 de tineri beneficiari ai programului Bursele DAR al Fundației Hope and Homes for Children, care susține performanța în sport și educație pentru copii proveniți din medii dificile.
„Sunt profund recunoscător pentru generozitatea tuturor celor care au ales să se alăture campaniei Hope and Homes for Children Romania. Împreună, am arătat că performanța se clădește cu oameni și că viitorii campioni ai României se pot baza pe încrederea și sprijinul nostru. Vă mulțumesc fiecăruia dintre voi, fiecare donație, fiecare gest a contat enorm”, a spus Popovici pe rețelele de socializare.
Sportivul este Ambasador Hope and Homes for Children din 2023, implicându-se în mai multe campanii caritabile dedicate copiilor vulnerabili.