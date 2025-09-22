Peste 100.000 de euro donați în urma inițiativei lui David Popovici de ziua sa pentru viitorii campioni

Campionul olimpic la înot David Popovici a anunțat luni că inițiativa sa prin care și-a donat ziua de naștere pentru susținerea tinerilor sportivi și artiști din medii vulnerabile a reușit să mobilizeze 1.300 de persoane și mai multe companii, care au contribuit cu un total de 105.900 de euro.