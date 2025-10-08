Comunicat de presă

Pe durata târgului (8-10 octombrie), în contextul candidaturii Banatului pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, proiect al cărui lider este Consiliul Județean Timiș, Visit Timiș va oferi participanților o mică degustare demonstrativă.

În secțiunea noastră, principalii actori din turismul internațional vor putea degusta preparate tradiționale de patiserie, precum haioșele cu prune, alături de răchie și zmeurată de la producători locali – doar cât să le stârnească curiozitatea pentru a descoperi mai multe despre bucătăria și tradițiile bănățene.

