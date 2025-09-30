Prima pagină » Comunicate » Banatul, parte din mișcarea globală de recunoaștere a gastronomiei ca patrimoniu cultural

Banatul, parte din mișcarea globală de recunoaștere a gastronomiei ca patrimoniu cultural

Barcelona a găzduit recent primul World Gastronomy Summit, organizat de IGCAT și Guvernul Cataloniei, eveniment care a reunit lideri internaționali, reprezentanți ai instituțiilor culturale, experți, chefi și vizionari din întreaga lume.
30 sept. 2025, 10:53, Comunicate

Tema centrală a summitului a fost recunoașterea hranei ca expresie a culturii, patrimoniului și identității și a adus în atenție un adevăr profund: gastronomia nu este doar despre gusturi, ci despre cine suntem și cum alegem să ne păstrăm moștenirea vie.

La acest eveniment, Banatul a fost reprezentat de Simona Neumann, director general al Visit Timiș (Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș) și coordonator al proiectului Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028. Participarea sa a subliniat faptul că Banatul, cu diversitatea sa culinară și tradițiile sale autentice, face parte din această conversație globală despre viitorul gastronomiei.

