RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII-VISIT TIMIȘ

Știai că, la doar o oră de Timișoara, adânc în Țara Făgetului, te așteaptă un ținut presărat cu povești despre haiduci, peisaje spectaculoase și sate încremenite într-un timp de mult apus?
22 sept. 2025, 09:54, Comunicate

Pentru pasionații de natură, zona are multe de oferit și pentru toate gusturile: de la traseele prin pădurile seculare ale Munților Poiana Ruscă la avansata Via Ferrata, situată la Turnul lui Liman – o experiență unică în județul Timiș, dar care te răsplătește cu momente de liniște profundă și priveliști melancolice.

Așadar, fără alte introduceri, Visit Timiș vă recomandă următorul traseu, perfect pentru o zi sau două de relaxare.

