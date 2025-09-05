Recomandarea Visit Timiș pentru acest weekend-Festivalul Suciturilor din Gladna Română

Festivalul Suciturilor, aflat la prima ediție, organizat de Primăria Fârdea, cu sprijinul Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș, te așteaptă la Căminul Cultural cu bucate pregătite ca odinioară, folclor și atmosferă de sărbătoare.

Vedetele zilei vor fi suciturile pregătite cu migală de gospodinele satului, alături de un ceaun gătit la foc mic, care va aduce în farfurii rețete transmise din generație în generație.

