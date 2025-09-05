Prima pagină » Comunicate » Recomandarea Visit Timiș pentru acest weekend-Festivalul Suciturilor din Gladna Română

Recomandarea Visit Timiș pentru acest weekend-Festivalul Suciturilor din Gladna Română

Dacă iubești gusturile autentice și poveștile satului bănățean, duminică, de la ora 17, ai un motiv să ajungi la Gladna Română, un sat pitoresc, la doar 100 de km de Timișoara, situat la poalele Munților Poiana Ruscă, în apropiere de Lacul Surduc.
Mediafax
05 sept. 2025, 16:11, Comunicate

Festivalul Suciturilor, aflat la prima ediție, organizat de Primăria Fârdea, cu sprijinul Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș, te așteaptă la Căminul Cultural cu bucate pregătite ca odinioară, folclor și atmosferă de sărbătoare.

Vedetele zilei vor fi suciturile pregătite cu migală de gospodinele satului, alături de un ceaun gătit la foc mic, care va aduce în farfurii rețete transmise din generație în generație.

