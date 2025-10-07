Scade turismul în a doua țară UE preferată de călători, pentru prima dată de la debutul pandemiei

Conform Raportului Exceltur privind Perspectivele Turismului, prezentat marți, PIB-ul turismului a crescut doar cu 2,8% în trimestrul al treilea al anului 2025, față de 3,3% în al doilea. Această rată este apropiată de cea a economiei spaniole în ansamblu (2,6%, potrivit Băncii Spaniei, și 2,7%, conform Guvernului) și marchează, în cuvintele asociației patronale, „o perioadă de normalizare” după ciclul expansionist care a urmat scăderii accentuate cauzate de pandemie, scrie BusinessInsider.

„Turismul a reprezentat 52,6% din creșterea economiei spaniole între 2021 și 2024 și avansează acum în același ritm ca economia în ansamblu”, a remarcat Óscar Perelli, vicepreședinte executiv al Exceltur, în timpul prezentării raportului.

„Încheiem o vară pozitivă, dar sectorul nu mai funcționează la viteza maximă pe care a avut-o în ultimii ani și acum crește în ritmuri normale ”, a rezumat el, menționând că sectorul a încetat să mai fie o forță motrice majoră pentru economia spaniolă.

Încetinirea este evidentă atât în ​​ceea ce privește veniturile, cât și ocuparea forței de muncă. Vânzările din acest sector au crescut cu 2,8% în trimestrul al treilea (față de 4,5% în trimestrul precedent), iar crearea de locuri de muncă a fost sub media națională, cu o creștere de 2,1% în sectoarele turistice, comparativ cu 2,7% în alte sectoare. Aceasta este prima dată de la începutul pandemiei când turismul nu a condus în ceea ce privește afilierea la asigurările sociale.

Exceltur subliniază însă că s-a îmbunătățit calitatea locurilor de muncă. Dintre cele peste 48.000 de noi locuri de muncă create în această vară, 92,6% au fost contracte permanente, iar 65% au fost cu normă întreagă. Salariile contractuale au crescut cu 3,7%, cu un punct procentual peste rata medie a inflației de 2,7%. „Ritmul de creare a locurilor de muncă a încetinit, dar s-a atins stabilitatea locurilor de muncă”, a remarcat Perelli.

Raportul Exceltur avertizează însă asupra unei probleme tot mai mari: absenteismul. Rata în acest sector este de aproximativ 8%, conform datelor Randstad, cu un impact deosebit asupra hotelurilor (7,7%) și restaurantelor (6,1%). „Este o provocare extraordinară care ne îngrijorează enorm. Crește costurile, suprasolicită echipele și afectează mediul de lucru”, a avertizat Perelli.

Vara frânelor

Raportul Exceltur reflectă performanțe inegale între destinații. Enclavele de coastă, insulele și unele comunități nordice (cum ar fi Cantabria, Țara Bascilor și La Rioja) au condus creșterea veniturilor din turism, în timp ce orașele mari au înregistrat o vară mai slabă.

„Valurile de căldură au afectat și ele negativ turismul urban”, a declarat Perelli. Potrivit asociației patronale, veniturile din turismul urban au crescut doar cu 1,5% între iunie și august, comparativ cu 8,9% pentru turismul de vacanță. Orașe precum Valencia (-6,5%), Malaga (-6,2%) și Las Palmas (-14,3%) au încheiat vara cu cifre negative.

Pe piețe, turismul străin continuă să fie principalul motor al sectorului, deși într-un ritm mai mic decât în ​​anii precedenți. Cheltuielile vizitatorilor internaționali au crescut cu 5,6% față de anul precedent în această vară, dar numărul de nopți de cazare a crescut abia cu 0,5%.

Germania, Italia, Franța și mai multe piețe din Europa Centrală și-au redus călătoriile în Spania, în timp ce Regatul Unit, Polonia, Portugalia și piețele pe distanțe lungi, cum ar fi Asia, America Latină și Statele Unite (deși dinamismul lor încetinește), au compensat o parte din declin. De asemenea, aceștia observă că competitori precum Turcia suferă din cauza conflictelor geopolitice.