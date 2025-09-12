Ryanair vrea să reducă un milion de locuri pe zborurile către a doua cea mai turistică țară din UE

Directorul executiv al grupului Ryanair, Michael O’Leary, a declarat că ar putea reduce încă un milion de locuri pe zborurile către Spania vara viitoare dacă operatorul aeroportuar spaniol Aena nu renunță la majorarea de 6,5% a taxelor aeroportuare anunțată, scrie EFE.

Într-un interviu acordat Financial Times, după adunarea anuală a companiei aeriene low-cost irlandeze, O’Leary a precizat că intenționează să revină la Madrid în două săptămâni și că, probabil, atunci va anunța noua reducere.

Ryanair acuză Aena de monopol

„Dacă prețurile în Spania regională sunt prea mari, zbor în altă parte”, a spus directorul Ryanair, care a subliniat că, dacă guvernul spaniol nu este capabil să convingă Aena să revină asupra creșterii taxelor, „nu am niciun interes să îi deservesc”.

Ryanair, care acuză Aena de monopol, a anunțat deja luna aceasta reducerea unui milion de locuri în Spania pentru sezonul de iarnă.

Această reducere a ofertei înseamnă pierderea a peste un milion de locuri, care, adăugate celor 800.000 eliminate pentru sezonul de vară, ridică totalul la două milioane în 2025. Cifra ar putea crește dacă se confirmă și tăierea suplimentară vizată pentru vara viitoare.

Polemica privind taxele

Comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, urmează să se întâlnească vineri cu directorul Ryanair, întâlnire care a provocat „surprinderea” ministrului spaniol al Consumului, Pablo Bustinduy. Acesta a regretat că întâlnirea are loc mai întâi cu „magnatul” Ryanair și nu cu guvernul spaniol, în contextul a ceea ce a numit „șantajul” companiei aeriene privind taxele Aena.

În plin scandal al taxelor, președintele Aena, Maurici Lucena, a acuzat compania irlandeză că distorsionează cifrele și că vrea să câștige mai mulți bani, chiar dacă aceștia sunt suportați din buzunarul contribuabililor.

Guvernul reiterează că nu acceptă șantaje

La rândul său, Ministerul Transporturilor a reiterat vineri către compania aeriană Ryanair că nu cedează la șantaje și că, dacă aceasta va reduce încă un milion de locuri pe zborurile către Spania vara viitoare, așa cum a amenințat, „golul lăsat va fi acoperit de alte companii”.

Astfel au transmis pentru EFE surse din minister, după ce Michael O’Leary a avertizat din nou că Ryanair va aplica reduceri suplimentare dacă Aena nu revine asupra majorării taxelor aeroportuare.