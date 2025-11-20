Procurorului general al Spaniei i s-a interzis exercitarea atribuțiilor timp de doi ani pentru încălcarea secretului judiciar

Cel mai înalt magistrat al țării, numit în 2022 cu susținere guvernului de stânga condus de Pedro Sanchez, a fost acuzat că ar fi divulgat jurnaliștilor un e-mail confidențial referitor la un antreprenor, soția unei figuri a opoziției de dreapta într-un caz de presupusă fraudă fiscală, potrivit Le Figaro.

Magistratul, care a negat întotdeauna că ar fi sursa scurgerii de informații, a fost obligat, de asemenea, să plătească 10.000 de euro daune omului de afaceri Alberto Gonzalez Amador, a cărui parteneră este președinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso.

Condamnarea sa este o lovitură majoră pentru Pedro Sanchez și guvernul său, care l-au apărat în mod constant pe Alvaro Garcia Ortiz și și-au menținut credința în nevinovăția sa. Cazul datează de la începutul anului 2024, când instanțele au început să-l ancheteze pe Alberto Gonzalez Amador, suspectându-l că a fraudat autoritățile fiscale în timpul pandemiei de Covid-19.

Presa a publicat conținutul unui e-mail

În martie 2024, mai multe instituții media au publicat conținutul unui e-mail trimis luna precedentă biroului Procurorului General de către avocatul lui Gonzalez Amador, prin care se propunea o înțelegere de recunoaștere a vinovăției prin care clientul său era dispus să recunoască două capete de acuzare de fraudă fiscală în schimbul evitării unei pedepse cu închisoarea. Dezvăluirea acestei oferte a ridicat îndoieli cu privire la nevinovăția lui Gonzalez Amador, determinându-l să deschidă imediat un proces, convins că Procurorul General a orchestrat scurgerea de informații către mass-media pentru a o afecta pe Diaz Ayuso.

Procurorul de caz a cerut achitarea superiorului

În timpul procesului, mai mulți jurnaliști au mărturisit în instanță că nu García Ortiz a fost cel care le-a dezvăluit schimbul de replici. Procurorul Maria Angeles Sanchez Conde, considerând că acesta nu a comis nicio faptă ilicită, a solicitat achitarea superiorului său. Alberto Gonzalez Amador însuși urmează să fie judecat în curând pentru fraudă fiscală în cazul aflat în centrul acestui proces fără precedent în istoria modernă a Spaniei.