CSM a aprobat cererea judecătorului Laurențiu Beșu de a deveni procuror

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marți, în unanimitate, să aprobe solicitarea judecătorului Laurențiu Beșu, cunoscut pentru dezvăluirile din documentarul Recorder, de a fi numit procuror, conform ordinii de zi a CSM.

Drept urmare, instituția a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de numire a lui Beșu în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu și eliberarea sa din funcția de judecător la Tribunalul București.

Procedura prevede că, la cererea lor motivată, judecătorii pot fi numiți procurori la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii pot fi numiți judecători, prin decret al președintelui României, la propunerea Secției CSM.

În documentarul „Justiție capturată”, Laurențiu Beșu a vorbit despre faptele de corupție care s-au petrecut la Curtea de Apel București, unde a activat pentru o perioadă, după ce a fost mutat de la Tribunalul Giurgiu, prin delegare.

Beșu a declarat că, la sosirea la Curtea de Apel București, colegii săi i-au comunicat că mutarea sa a avut legătură cu faptul că nu se mai dorea participarea sa în completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție, scrie G4Media.

„Am fost abordat de preşedinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel Bucureşti, că s-a sunat de la Curte şi acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc şi să-i spun în aceeaşi zi. M-am gândit şi am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine şi această stagnare în profesie şi te gândeşti să evoluezi. Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a II-a, erau nedumeriţi de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuţii cu colegii de la Curte, care mi-au spus: ‘Vezi că tu aveai un dosar acolo şi, din ce ştim noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenţei completului’. Şi atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (…) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare şi un anumit dosar. Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel – n.r.), m-au asigurat că ‘fii sigur că există o legătură’. Dosarul a fost soluţionat de un alt coleg, cu o soluţie de achitare. Nu comentăm soluţiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel Bucureşti, şi a rămas soluţia de achitare”, afirmă judecătorul Laurențiu Beșu.

Acesta a precizat apoi că delegarea sa la Curtea de Apel București a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care analiza contestația în dosarul lui Niculae Bădălău.

În timpul judecării contestației, opiniile sale au fost diferite față de cele ale colegului său din complet. Ulterior a fost informat de șeful de secție de la CAB că delegarea sa nu va mai continua.