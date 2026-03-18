Justiția belgiană trimite în judecată un important aristocrat pentru crime de război în dosarul asasinării primului lider congolez

Agenția EFE subliniază că acesta este primul proces penal legat de această pagină controversată din relațiile dintre Belgia și fosta sa colonie, Congo, devenită independentă în 1960 și redenumită Zair între 1971 și 1997.

Patrice Lumumba, primul premier al statului Congo independent, a fost îndepărtat de la putere printr-o lovitură de stat în septembrie 1960, după ce a început să se apropie de Uniunea Sovietică într-una dintre cele mai tensionate perioade ale Războiului Rece. Liderul congolez a fost arestat, închis și executat împreună cu doi dintre locotenenții săi pe 17 ianuarie 1961, într-o pădure, cu complicitatea unor ofițeri belgieni și, se pare, a unor agenți CIA, conform FT.

Detaliile macabre ale asasinării au fost dezvăluite decenii mai târziu. Corpul lui Lumumba a fost dezmembrat și dizolvat în acid, iar unul dintre agenții belgieni implicați a extras doi dinți ai liderului ca „trofeu de vânătoare”. Agentul și-a păstrat secretul până în 1999, când a mărturisit crima. Belgia și-a recunoscut oficial „responsabilitatea morală” și au început anchetele judiciare care au condus la actuala punere sub acuzare a lui Davignon.

Etienne Davignon, acum în vârstă de 93 de ani, este singura persoană încă în viață dintre cei 11 belgieni menționați în plângerea pentru crime de război depusă în 2011 de copiii lui Patrice Lumumba. Decizia de a-l aduce în fața instanței poate fi contestată în apel și vine după mai bine de zece ani de anchete complexe. Apărarea sa susține că termenul de prescripție a expirat, însă familia fostului lider consideră că este încă timp pentru judecarea unei „crime de stat”.

