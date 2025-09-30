Românii, start la rezervări pentru vacanța de sărbători. Care sunt cele mai vândute pachete turistice de Crăciun și de Revelion

Sărbătorile de iarnă continuă să fie una dintre cele mai așteptate perioade pentru turismul intern, atunci când românii aleg să petreacă Crăciunul și Revelionul departe de casă, într-un cadru relaxant și festiv. În ultimii ani, pachetele turistice care oferă mai mult decât cazare au devenit din ce în ce mai populare, punând accent pe experiențe complete pentru întreaga familie.

Printre principalele facilități pe care turiștii le apreciază în perioada sărbătorilor de iarnă se numără mesele incluse, în special micul dejun zilnic și cinele festive organizate în Ajunul Crăciunului sau în noaptea de Revelion. Tot mai mulți călători își doresc acces la zone de relaxare moderne, cu piscine interioare și spații de tip wellness și SPA, unde să se poată bucura de tratamente și momente de răsfăț chiar și în mijlocul iernii. Familiile caută în mod special locuri de cazare care oferă activități pentru copii, de la ateliere dedicate până la programe de divertisment organizate în timpul meselor.

De asemenea, turiștii caută destinații unde pot petrece timp în aer liber, astfel stațiunile care oferă posibilități de plimbări, trasee ușoare sau zone de promenadă sunt printre cele mai atractive.

Un alt criteriu important în alegerea vacanței de iarnă îl reprezintă bugetul. În medie, familiile alocă între 1000 – 1500 euro pentru un concediu de trei sau patru nopți într-un hotel de patru stele din țară. Cele mai apreciate pachete sunt cele care îmbină atmosfera tradițională a sărbătorilor cu confortul serviciilor moderne, de la SPA la piscine interioare până la activități dedicate copiilor.